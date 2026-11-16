ĐH Quốc gia Hà Nội muốn chuyển hoa, quà 20.11 thành đóng góp cho quỹ học bổng

Hôm nay 16.11, ĐH Quốc gia Hà Nội phát thông báo không nhận hoa, quà chúc mừng kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11, đồng thời kêu gọi cộng đồng bày tỏ lời chúc mừng bằng cách ủng hộ tự nguyện cho quỹ học bổng sinh viên.

Một quỹ học bổng của Hàn Quốc trao học bổng cho sinh viên xuất sắc của ĐH Quốc gia Hà Nội năm học 2026 - 2027 ẢNH: MINH ĐỨC

Trên trang điện tử của ĐH quốc gia Hà Nội nêu rõ: "Cơ quan ĐH quốc gia Hà Nội không nhận hoa, quà chúc mừng, đồng thời khuyến khích các cơ quan, đơn vị, tổ chức và đối tác ủng hộ Quỹ học bổng sinh viên ĐH Quốc gia Hà Nội".

Theo ĐH Quốc gia Hà Nội, việc không nhận hoa, quà nhằm tập trung triển khai các kế hoạch, nhiệm vụ năm 2026. Thay vào đó, đại học mong muốn lan tỏa tinh thần sẻ chia, trách nhiệm của cộng đồng đối với sự nghiệp giáo dục thông qua sự ủng hộ tự nguyện dành cho quỹ học bổng sinh viên.

Nguồn quỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và khích lệ những sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện. Đây cũng là cách để cộng đồng đồng hành với người học, góp phần xây dựng môi trường giáo dục nhân văn và khuyến khích tinh thần hiếu học.

Đơn vị tiếp nhận ủng hộ là Quỹ Phát triển ĐH Quốc gia Hà Nội. Nội dung chuyển khoản ghi rõ là "ủng hộ quỹ học bổng sinh viên" của ĐH Quốc gia Hà Nội.

ĐH Quốc gia Hà Nội có hệ thống học bổng rất đa dạng, bao gồm học bổng khuyến khích học tập từ ngân sách nhà nước, các quỹ học bổng do trường thành lập và mạng lưới học bổng ngoài ngân sách từ các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước.

Các quỹ học bổng do ĐH Quốc gia Hà Nội thành lập có nhiều loại học bổng, phù hợp với các đối tượng sinh viên khác nhau.

Chẳng hạn học bổng "Thắp sáng tương lai ĐH Quốc gia Hà Nội" dành cho sinh viên tiêu biểu, thắp sáng ước mơ học tập và không ngừng khẳng định năng lực cá nhân trong môi trường đại học; học bổng "Nghị lực ĐH Quốc gia Hà Nội" đồng hành và tôn vinh những tấm gương giàu nghị lực, vượt lên mọi thử thách, phấn đấu đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện…