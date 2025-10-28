Phòng ngừa bệnh đường hô hấp do virus RSV gây ra

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi chịu ảnh hưởng nặng nề từ virus hợp bào hô hấp RSV, chiếm gần 50% trong 3,6 triệu ca nhập viện và gần 45.700 ca tử vong ở trẻ em dưới 0-6 tháng tuổi trên toàn cầu. Các biến chứng của nhiễm RSV ở trẻ nhũ nhi có thể bao gồm viêm phổi, viêm tiểu phế quản nặng, suy hô hấp. Trẻ bị nhiễm RSV có thể diễn tiến nặng với các biểu hiện như thở nhanh, khò khè, tím tái.

Theo Giáo sư - bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Phượng, Chủ tịch Hội Nội tiết sinh sản và vô sinh TP.HCM, Phó chủ tịch Hội Phụ sản Việt Nam, việc quan tâm chăm sóc từ thai kỳ tới giai đoạn sau sinh, bao gồm theo dõi sức khỏe, chăm sóc hô hấp, vệ sinh và tuân thủ hướng dẫn y tế không chỉ giúp giảm nguy cơ trẻ bị biến chứng nặng hoặc tử vong, mà còn đặt nền móng cho một hệ hô hấp khỏe mạnh lâu dài, góp phần bảo vệ trẻ trong những ngày tháng đầu đời.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Khắc Bảo, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ tại hội nghị Ảnh: V.T

Lưu ý ở nhóm người lớn tuổi

Tại hội nghị, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Lê Khắc Bảo, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, chia sẻ: “Người lớn tuổi mắc RSV có thể khiến khởi phát hoặc làm trầm trọng thêm các bệnh nền như hen suyễn, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) hay các biến cố tim mạch như rối loạn nhịp tim, suy tim, thiếu máu cục bộ, nguy cơ đột quỵ cao hơn”.

Theo tiến sĩ Mark Fletcher, Giám đốc cấp cao, Bộ phận Y khoa Nghiên cứu và phát triển vắc xin, Pfizer, phòng ngừa bệnh RSV không nên chỉ giới hạn ở trẻ sơ sinh. Bằng cách chủ động kết hợp phòng ngừa RSV cho người lớn tuổi với các biện pháp vệ sinh thường xuyên, cộng đồng có thể tạo ra một vòng bảo vệ cộng hưởng, giúp giảm đáng kể số ca bệnh nặng và tỷ lệ nhập viện.