Phòng ngừa ung thư: Những việc cần làm ngoài ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn uống ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe và nguy cơ mắc nhiều bệnh, trong đó có ung thư. Lựa chọn thực phẩm lành mạnh giúp cơ thể được cung cấp đầy đủ dưỡng chất, nhưng không đồng nghĩa với việc có thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ mắc bệnh, theo tờ Hindustan Times.

Bên cạnh dinh dưỡng, những thói quen sinh hoạt hằng ngày cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Ăn uống khoa học góp phần phòng bệnh ung thư Ảnh: P.H tạo từ AI

Phòng ngừa ung thư cần nhiều hơn chế độ ăn uống

Theo bà Janki Choudhary, chuyên gia ung bướu tại Ấn Độ, ăn uống cân bằng là một phần trong chiến lược phòng ngừa ung thư, nhưng mỗi người cần kết hợp nhiều biện pháp khác để giảm nguy cơ mắc bệnh.

Cụ thể, cần duy trì cân nặng hợp lý, thường xuyên vận động, hạn chế rượu bia và tránh thuốc lá. Bảo vệ da trước tác động của tia cực tím, hạn chế phơi nắng kéo dài cũng là việc cần thiết.

Ngoài ra, mỗi người nên chủ động kiểm soát căng thẳng, khám sức khỏe và thực hiện tầm soát ung thư theo khuyến nghị phù hợp với độ tuổi, giới tính và yếu tố nguy cơ. Tiêm vắc xin phòng vi rút HPV và viêm gan B cũng góp phần ngăn ngừa một số bệnh ung thư liên quan đến các tác nhân này.

Tuy nhiên, những biện pháp trên chỉ giúp giảm nguy cơ, không thể bảo đảm một người sẽ không mắc ung thư.

Những quan niệm sai lầm dễ khiến mọi người chủ quan

Theo bà Choudhary, một số người cho rằng chỉ cần duy trì chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh là đã đủ bảo vệ bản thân khỏi ung thư. Suy nghĩ này có thể khiến họ chủ quan, bỏ qua những dấu hiệu bất thường hoặc không thực hiện tầm soát đúng thời điểm.

Một quan niệm khác là khám sức khỏe tổng quát có thể phát hiện hoặc loại trừ tất cả các loại ung thư. Trên thực tế, khám sức khỏe tổng quát và tầm soát ung thư có mục đích khác nhau. Không phải tất cả ung thư đều có thể phát hiện qua một lần kiểm tra tổng quát.

Bên cạnh đó, những thông tin trái chiều trên mạng về thực phẩm và chế độ ăn cũng khiến nhiều người khó lựa chọn phương pháp chăm sóc sức khỏe phù hợp.

Một số tác nhân gây bệnh như HPV, vi rút viêm gan B và vi khuẩn Helicobacter pylori (H. pylori) có thể tồn tại mà không gây triệu chứng rõ ràng trong thời gian dài. Vì vậy, việc phòng ngừa, tiêm vắc xin và kiểm tra sức khỏe theo hướng dẫn chuyên môn không nên bị xem nhẹ.

Kết hợp dinh dưỡng cân bằng, vận động đều đặn, tránh thuốc lá, hạn chế rượu bia, tiêm vắc xin và tầm soát phù hợp là những cách thiết thực giúp giảm nguy cơ mắc bệnh Ảnh: P.H tạo từ AI

Những yếu tố cần chú ý để giảm nguy cơ ung thư

Bác sĩ Choudhary lưu ý, bên cạnh chế độ ăn uống, ít vận động là thói quen cần thay đổi. Hoạt động thể chất thường xuyên có thể góp phần giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư, ngay cả khi không thay đổi đáng kể chế độ ăn.

Mỗi người cũng nên tìm hiểu tiền sử ung thư trong gia đình. Đây là thông tin quan trọng giúp bác sĩ đánh giá nguy cơ, cân nhắc tư vấn di truyền và xây dựng kế hoạch theo dõi phù hợp.

Uống rượu bia thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư. Béo phì và một số rối loạn chuyển hóa cũng liên quan đến nguy cơ mắc bệnh, do đó cần được kiểm soát.

Ngoài ra, cần chú ý kiểm tra những thay đổi bất thường trên da và bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời bằng cách sử dụng kem chống nắng, mặc quần áo che chắn và hạn chế tiếp xúc với tia cực tím vào thời điểm nắng gắt.

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Nhìn chung, không có một loại thực phẩm hay thói quen đơn lẻ nào có thể phòng ngừa hoàn toàn ung thư. Kết hợp dinh dưỡng cân bằng, vận động đều đặn, tránh thuốc lá, hạn chế rượu bia, tiêm vắc xin và tầm soát phù hợp là những cách thiết thực giúp giảm nguy cơ mắc bệnh.