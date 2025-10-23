Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Phóng sự về Mẹ VN anh hùng Trần Thị Huyến

Thạch Anh
Thạch Anh
23/10/2025 05:50 GMT+7

Tại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, hình ảnh cụ bà ngồi ở vị trí khán đài chính, ngay bên cạnh Tổng Bí thư Tô Lâm nhận được sự quan tâm của người dân cả nước.

Đó là Mẹ VN anh hùng Trần Thị Huyến, cũng là nhân vật chính trong phóng sự Người mẹ từ chợ quê đến Ba Đình lịch sử mà FPT Play vừa ra mắt.

Phóng sự về Mẹ VN anh hùng Trần Thị Huyến- Ảnh 1.

Hình ảnh Mẹ VN anh hùng Trần Thị Huyến trong phóng sự Người mẹ từ chợ quê đến Ba Đình lịch sử

Ảnh: NSX

Mẹ Huyến sinh ra trong một gia đình cách mạng ở xã Thạch Đồng (nay là P.Trần Phú, Hà Tĩnh), là con gái của một cán bộ tiền khởi nghĩa, hy sinh năm 1938. Khi trưởng thành và lập gia đình, mẹ Huyến sinh được 8 người con, trong đó hai người con trai đã hy sinh cho Tổ quốc khi cùng đồng đội chiến đấu bảo vệ biên giới và thực hiện nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia là liệt sĩ Nguyễn Văn Đường và liệt sĩ Nguyễn Văn Cát. Trong phóng sự, mẹ Huyến không kìm được nước mắt khi nhắc đến những người con đã khuất: "Thương chứ, thương con đứt ruột. Đẻ con ra sao mà quên được, đến giờ tôi vẫn tưởng tượng hai đứa, không quên mô". Vượt qua bão giông, niềm tin "các con mất nhưng Tổ quốc còn" đã tiếp thêm cho mẹ động lực, vươn lên cống hiến và trở thành chỗ dựa của gia đình.

Hiện mẹ Huyến sống trong ngôi nhà nhỏ ở phường Trần Phú, cùng vợ chồng người con út. Dù tuổi đã cao, mẹ vẫn giữ nhịp ra chợ quê bán bánh cuốn mỗi ngày. Sự hiện diện của mẹ Huyến là biểu tượng sống động của hình ảnh người phụ nữ VN trong thời chiến lẫn thời bình: kiên trung trước Tổ quốc và đầy nghị lực trong cuộc sống đời thường. 

Khám phá thêm chủ đề

mẹ Trần Thị Huyến Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9 diễu binh gia đình cách mạng Bà mẹ VN anh hùng
