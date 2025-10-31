Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Phong tỏa đoạn đường có nhiều tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa
Video Thời sự

Phong tỏa đoạn đường có nhiều tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa

Minh Hải - Ngô Nhung
31/10/2025 13:01 GMT+7

Nhiều cảnh sát đang có mặt tại một tiệm vàng lớn trên đường Lê Hoàn, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, từ sáng 31.10, nhiều cán bộ công an thuộc các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) thực hiện phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn (P.Hạc Thành, Thanh Hóa). Đây là con phố sầm uất và giàu có nhất của tỉnh Thanh Hóa.

Phong tỏa đoạn đường có nhiều tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa

Cùng thời điểm này, có nhiều cảnh sát đã xuất hiện tại một tiệm vàng lớn của Thanh Hóa trong khu vực đoạn đường bị phong tỏa. Công an tỉnh Thanh Hóa hiện chưa có thông tin về sự việc này.

Thanh Hóa: Nhiều cảnh sát xuất hiện tại tiệm vàng lớn trên đường Lê Hoàn- Ảnh 4.

Đến hơn 10 giờ cùng ngày đoạn đường Lê Hoàn vẫn đang phong tỏa

ẢNH: NGÔ NHUNG

Tin liên quan

Thanh Hóa: Người dân dựng rạp phản đối trại heo gây ô nhiễm

Thanh Hóa: Người dân dựng rạp phản đối trại heo gây ô nhiễm

Quá bức xúc vì mùi hôi thối phát ra từ trang trại chăn nuôi lợn, hàng chục người dân thôn Lâm Chính ở xã miền núi Thanh Quân, tỉnh Thanh Hóa đã dựng rạp, tập trung phản đối.

Khám phá thêm chủ đề

Thanh Hóa lê hoàn phong tỏa đường lê hoàn tin tức Thanh Hóa phong tỏa đường ở thanh hóa tiệm vàng thanh hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận