Ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, từ sáng 31.10, nhiều cán bộ công an thuộc các lực lượng Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Thanh Hóa) thực hiện phong tỏa một đoạn đường Lê Hoàn (P.Hạc Thành, Thanh Hóa). Đây là con phố sầm uất và giàu có nhất của tỉnh Thanh Hóa.

Phong tỏa đoạn đường có nhiều tiệm vàng lớn ở Thanh Hóa

Cùng thời điểm này, có nhiều cảnh sát đã xuất hiện tại một tiệm vàng lớn của Thanh Hóa trong khu vực đoạn đường bị phong tỏa. Công an tỉnh Thanh Hóa hiện chưa có thông tin về sự việc này.