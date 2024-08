Phòng tránh bệnh sởi như thế nào?

Tốc độ lây của sởi dữ dội hơn Covid-19

Theo tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, sởi là bệnh lây qua đường hô hấp do vi rút sởi. Trung bình một ca bệnh sởi lây cho 12-18 người ca khác.

"Nếu so với dịch Covid-19 chúng ta từng đối phó cách đây 3 năm thì một ca Covid-19 trung bình chỉ lây cho từ 2-5 ca. Trong khi đó một ca sởi lây cho 12-18 người, tức mức độ lây lan dữ dội hơn cả Covid. Nhưng dịch sởi khác Covid ở điểm bệnh này đã có vắc xin phòng bệnh và đã được tiêm nhiều trong cộng đồng, có những giai đoạn hầu như không có ca bệnh sởi. Tuy nhiên, do giai đoạn vừa qua có những thời điểm đứt gãy nguồn cung vắc xin do đại dịch nên tỷ lệ bao phủ vắc xin giảm đi khiến số ca sởi gia tăng trở lại", bác sĩ Châu chia sẻ tại cuộc họp họp trực tuyến về tình hình phòng chống bệnh sởi trên địa bàn TP HCM, chiều 12.8.

Bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM, cho biết số ca sởi đang gia tăng trên toàn cầu.

Tại TP.HCM, từ 23.5 - 12.8, các bệnh viện trên địa bàn đã tiếp nhận 597 ca sốt phát ban nghi sởi, trong đó số ca tại TP.HCM chiếm 317 ca. Kết quả xét nghiệm thì có đến 346 ca dương tính bệnh sởi, TP.HCM là 153 ca (chiếm hơn 50%); có 3 ca tử vong tại các bệnh viện do bệnh sởi.

Qua điều tra cho thấy 25% trẻ mắc sởi dưới 9 tháng tuổi; 9 đến dưới 18 tháng là 24%; từ 18 tháng đến dưới 24 tháng 6%; và 18% là từ 24 tháng đến dưới 5 tuổi… Thống kê trên 115 trẻ từ 9 tháng tuổi trở lên (đủ tuổi tiêm vắc xin) mắc bệnh sởi thì có đến có 73% hoàn toàn chưa tiêm mũi vắc xin sởi nào, số còn lại không rõ tiền sử tiêm vắc xin.

Theo bác sĩ Lê Hồng Nga, phòng bệnh chủ yếu bằng tiêm chủng, vắc xin sởi đã được đưa vào tiêm chủng mở rộng rất sớm. Nhưng tỷ lệ tiêm vắc xin sởi là vấn đề quan tâm. Tiêm sởi mũi 1 cho đối tượng quy định trên toàn TP.HCM mới đạt hơn 89%, trong khi muốn để dịch sởi không xảy ra thì tỷ lệ bao phủ cần phải đạt trên 95%. Tỷ lệ tiêm vắc xin sởi mũi 2 chưa đạt 95%, nhiều quận, huyện có 4 năm liên tiếp chưa đạt tỷ lệ này.