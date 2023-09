Phòng tránh chuột cho xe hơi cùng thương hiệu uy tín made in Vietnam

Được biết, các sản phẩm của Rats Away - Made in Vietnam được cấp phép, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, sử dụng nguyên liệu cao cấp và an toàn cho xe ô tô và người sử dụng.

Showroom của Rats Away tại Hà Nội

Tại showroom của Rats Away, khách hàng sẽ được tìm hiểu chi tiết về cách chuột làm tổ trên ô tô và những hậu quả do chuột gây ra; khám phá những thông tin "gây shock" về loài vật này và đặc biệt, khách hàng sẽ có cái nhìn chân thực, sống động hơn về cơ chế hoạt động của sản phẩm Rats Away được thể hiện trực tiếp trên mô hình khoang máy ô tô.