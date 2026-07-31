Phong trào của Đoàn phải được tổ chức theo hướng thiết thực, chuyên sâu

Sáng 31.7, tại Hội nghị toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, đã quán triệt chuyên đề về Phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới", Chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam" và công tác mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

5 nội dung tiên phong trong 1 phong trào

Theo anh Nguyễn Kim Quy, chuyên đề được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết quả triển khai ba phong trào hành động cách mạng và ba chương trình đồng hành với thanh niên trong nhiệm kỳ khóa XII, đồng thời đổi mới để đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Hai nội dung trọng tâm của nhiệm kỳ khóa XIII là phát huy vai trò tiên phong, sáng tạo của thanh niên và chăm lo phát triển toàn diện thế hệ trẻ, góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.

Anh Nguyễn Kim Quy quán triệt nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn ẢNH: VŨ ĐỨC

Đánh giá kết quả nhiệm kỳ vừa qua, anh Nguyễn Kim Quy cho biết 3 phong trào "Thanh niên tình nguyện", "Tuổi trẻ sáng tạo", "Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc" cùng 3 chương trình đồng hành đã được triển khai đồng bộ từ Trung ương đến cơ sở, gắn với khoa học công nghệ, chuyển đổi số, khởi nghiệp, bảo vệ môi trường, quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế.

Các phong trào đã tạo môi trường để thanh niên cống hiến, trưởng thành và phát huy vai trò xung kích trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, việc triển khai phong trào ở một số nơi chưa theo kịp nhu cầu của thanh niên, nhất là tại khu dân cư, khu công nghiệp; công tác hỗ trợ thanh niên yếu thế, thanh niên khởi nghiệp còn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn.

Trên cơ sở đó, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đã thống nhất tích hợp 3 phong trào hành động và 3 chương trình đồng hành thành một phong trào và một chương trình lớn nhằm tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, tránh chồng chéo và nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Đoàn viên thanh niên học tập Nghị quyết ẢNH: VŨ ĐỨC

Theo anh Nguyễn Kim Quy, Phong trào "Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới" gồm 5 nội dung: tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước; tiên phong hội nhập quốc tế; tiên phong trong các hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiên phong tham gia bảo vệ Tổ quốc và giữ gìn an ninh, trật tự.

5 nội dung này vừa kế thừa truyền thống xung kích của tuổi trẻ, vừa đáp ứng các nhiệm vụ chiến lược của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Phong trào Đoàn phải có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng

Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, anh Nguyễn Kim Quy nhấn mạnh các phong trào của Đoàn phải được tổ chức theo hướng thiết thực, chuyên sâu, có sản phẩm cụ thể và tác động xã hội rõ ràng. Mỗi hoạt động phải trả lời được câu hỏi phục vụ ai, giải quyết vấn đề gì, tạo ra giá trị gì và phát hiện, bồi dưỡng được những nhân tố mới cho tổ chức Đoàn.

Đối với nội dung tiên phong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nhiệm kỳ XIII đặt mục tiêu có 100.000 công trình thanh niên tham gia phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ít nhất 80% thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động nâng cao năng lực số.

Trung ương Đoàn sẽ tiếp tục triển khai phong trào "Bình dân học vụ số", phổ cập AI, xây dựng mạng lưới trí thức trẻ và hỗ trợ thanh niên nghiên cứu khoa học, phát triển các dự án công nghệ.

Tại điểm cầu trung ương có khoảng 500 đoàn viên thanh niên tham gia ẢNH: VŨ ĐỨC

Ở nội dung tiên phong khởi nghiệp, lập nghiệp, phát triển kinh tế đất nước, mục tiêu đặt ra là hỗ trợ ít nhất 750 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo có đầu ra sản phẩm, dịch vụ; thúc đẩy thanh niên làm giàu chính đáng, phát triển kinh tế xanh, chuyển đổi số và hệ sinh thái khởi nghiệp. Trong khi đó, phong trào tình nguyện hướng tới 100 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện trong nhiệm kỳ, tập trung vào các địa bàn khó khăn, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số và an sinh xã hội.

Đối với Chương trình "Phát triển toàn diện thanh niên Việt Nam", điểm mới nổi bật là tích hợp 3 chương trình đồng hành trước đây thành một chương trình thống nhất gồm 3 nội dung lớn: hỗ trợ thanh niên trong học tập; trong rèn luyện, phát triển thể chất; và trong nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần.

Chương trình hướng đến xây dựng lớp thanh niên có tri thức, sức khỏe, bản lĩnh, đời sống tinh thần phong phú và khả năng thích ứng với những yêu cầu mới của đất nước.

Về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên, anh Nguyễn Kim Quy yêu cầu các cấp bộ Đoàn tiếp tục thực hiện phương châm "Đoàn mạnh, Hội rộng", đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh chuyển đổi số, phát triển các mô hình tập hợp thanh niên theo sở thích, nghề nghiệp, quan tâm nhiều hơn đến các nhóm thanh niên đặc thù, phấn đấu đạt tỷ lệ đoàn kết, tập hợp thanh niên 80% trong nhiệm kỳ.