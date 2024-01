Phòng vé Nhật thu hàng trăm tỉ yen trong năm 2023

Theo số liệu vừa công bố, phòng vé Nhật Bản năm 2023 đạt 221,5 tỉ yen (1,5 tỉ USD), cao hơn 4% so với năm 2022. Trong đó, phim hoạt hình (anime) góp tỷ lệ đáng kể trong con số doanh thu - từ việc phát hành trong nước và ở thị trường nước ngoài (chủ yếu ở Bắc Mỹ -đóng góp 31% trong tổng số doanh thu).

Con số vừa công bố có thể nói là ngoài mong đợi, trong bối cảnh kinh tế đồng yen giảm mạnh ở Nhật. Nguồn thu chính của phòng vé Nhật Bản năm qua đến từ 2 dòng phim: hoạt hình (chủ yếu là anime) và người đóng.

Có tổng cộng 1.232 phim ra rạp Nhật trong năm 2023, trong đó 676 phim sản xuất trong nước và 556 phim nhập khẩu để chiếu. Tỷ lệ vé bán ra tăng 2% so với năm 2022.

Bom tấn Godzilla Minus One là phim được hãng Toho đề cập về chuyện doanh thu khi "thắng đậm" tại phòng vé TOHO

Đứng đầu danh sách các phim hoạt hình "ăn nên làm ra" trong năm qua là tác phẩm do Toei sản xuất - The First Slam Dunk (đạo diễn: Takehiko Inoue; ra rạp đầu tháng 12.2022, sau đó chiếu trong năm 2023) với tổng doanh thu 107 triệu USD tại Nhật. Theo sau là phim hoạt hình 3D The Super Mario Bros. Movie (đạo diễn: Aaron Horvath, Michael Jelenic) với doanh thu 95 triệu USD. Phim Detective Conan (đạo diễn: Yuzuru Tachikawa) - phần mới nhất trong loạt phim cùng tên có doanh thu 94 triệu USD. Cả 3 tựa phim này cùng "hợp sức" đẩy doanh thu phòng vé Nhật chạm mốc hàng trăm tỉ yên như báo cáo, đồng thời cũng là 3 trong số những trụ cột phòng vé có doanh thu vượt qua con số 10 tỉ yên (68 triệu USD) chỉ riêng ở Nhật.



Tác phẩm hoạt hình The Boy and the Heron của nhà làm phim Hayao Miyazaki, được đánh giá là một trong những phim Nhật xuất sắc năm qua, cũng thành công về doanh thu với số tiền 58 triệu USD tại Nhật.

The Super Mario Bros. Movie (Mỹ và Nhật hợp tác sản xuất) là tựa phim sinh lời rất tốt tại phòng vé toàn cầu lẫn ở Nhật

NITENDO

Tác phẩm người đóng được chú ý nhờ thành công bất ngờ cũng góp phần đẩy doanh thu phòng vé Nhật những tháng cuối năm là phim quái vật - chiến tranh Godzilla Minus One (Takashi Yamazaki chỉ đạo). "Con gà đẻ trứng vàng" này của "ông lớn" Toho thu về 36,8 triệu USD tại Nhật, hơn 103 triệu USD toàn cầu (thành công tại Bắc Mỹ với số tiền 55,4 triệu USD) đã khiến các nhà sản xuất nở mày nở mặt. Ông Hiroyasu Matsuoka, CEO của Toho, cho biết bộ phim quái vật mang hơi thở nguyên tử giúp hãng đạt được cột mốc doanh thu 100 tỉ yen (680 triệu USD) khi "xuất quân" cùng các phim khác trong năm.

Trong top 10 phim (hoạt hình và người đóng) ăn khách tại Nhật năm 2023, có duy nhất 1 phim Hollywood sản xuất 100% góp mặt là Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One (đạo diễn: Christopher McQuarrie) với số tiền 37 triệu USD.

Theo nhận định của Hiệp hội Các nhà sản xuất phim truyện Nhật Bản, tình hình phòng vé Nhật đã tăng trưởng đáng kể so với hồi trước dịch. Sự tăng trưởng này thể hiện ở hầu hết các khía cạnh từ lượng vé bán ra đến sinh hoạt rạp chiếu trong nước, cho thấy năm qua phòng vé Nhật vô cùng sôi động.