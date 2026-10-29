Phù Cát là sân bay nội địa duy nhất có 2 đường băng

Chiều 29.10, tại sân bay Phù Cát, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khánh thành đường cất hạ cánh số 2 và đón chuyến bay quốc tế đến từ Macau (Trung Quốc).

UBND tỉnh Gia Lai tổ chức khánh thành đường cất hạ cánh số 2 tại sân bay Phù Cát ẢNH: ĐỨC NHẬT

Tham dự buổi lễ có Phó thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Về phía tỉnh Gia Lai có Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát được khởi công ngày 19.8.2025, với tổng mức đầu tư hơn 3.200 tỉ đồng. Sau hơn một năm triển khai, công trình hoàn thành theo kế hoạch, góp phần nâng cao năng lực khai thác của sân bay.

Đường cất hạ cánh số 2 cho phép sân bay tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương; khi có nhu cầu, có thể tiếp nhận tàu bay Code E.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại lễ khánh thành đường cất hạ cánh số 2 sân bay Phù Cát ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, Cảng hàng không Phù Cát không chỉ là đầu mối vận chuyển hành khách mà còn phải trở thành động lực thúc đẩy du lịch, thương mại, dịch vụ, logistics và thu hút đầu tư.

Theo ông Tuấn, tỉnh sẽ tăng cường hợp tác với các hãng hàng không, doanh nghiệp lữ hành và đối tác trong, ngoài nước để duy trì, mở rộng các chuyến bay quốc tế, phát triển đường bay mới phù hợp với nhu cầu thị trường. Gia Lai cũng nghiên cứu, hoàn thiện các điều kiện cần thiết, phấn đấu sớm đưa Cảng hàng không Phù Cát trở thành cảng hàng không quốc tế khi đáp ứng đầy đủ quy định.

Tỉnh đồng thời tập trung hoàn thiện hệ thống giao thông liên vùng, hình thành các hành lang kinh tế mới, cải cách hành chính và chuyển đổi số. Việc đầu tư hạ tầng phải gắn với hiệu quả thực chất, thể hiện qua tăng trưởng kinh tế, sự phát triển của doanh nghiệp, việc làm và thu nhập của người dân.

Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho biết, Phù Cát là sân bay nội địa duy nhất cả nước có hai đường cất hạ cánh ẢNH: ĐỨC NHẬT

Phát biểu tại buổi lễ, Phó thủ tướng Hồ Quốc Dũng biểu dương nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong quá trình triển khai dự án quyết liệt, bảo đảm chất lượng, hoàn thành đúng tiến độ và kịp thời đưa công trình vào khai thác, đáp ứng nhu cầu phát triển của địa phương và khu vực.

Phó thủ tướng cho biết, ngoài các sân bay tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Cam Ranh, Phù Cát là sân bay thứ năm được đầu tư hai đường cất hạ cánh. Đây cũng là sân bay nội địa duy nhất cả nước có hai đường cất hạ cánh, tạo lợi thế đáng kể cho phát triển kinh tế - xã hội.

Để phát huy hiệu quả công trình, Phó thủ tướng đề nghị tỉnh Gia Lai phối hợp với các bộ, ngành và Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam bảo đảm sân bay vận hành an toàn, đồng bộ, hiện đại. Tỉnh cần tiếp tục ưu tiên nguồn lực hoàn thiện hạ tầng kết nối sân bay với đường bộ cao tốc, cảng biển, khu kinh tế, khu công nghiệp và các điểm du lịch.

Chuyến bay quốc tế đưa 166 hành khách từ Macau (Trung Quốc) đến sân bay Phù Cát ẢNH: ĐỨC NHẬT

Bên cạnh đó, Gia Lai cần khai thác lợi thế của hai sân bay Phù Cát và Pleiku để thúc đẩy du lịch, thu hút đầu tư, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, vận tải, logistics, thương mại và dịch vụ. Việc tiếp tục đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng hàng không sẽ tạo nền tảng cho mục tiêu phát triển giai đoạn đến năm 2030 và hướng tới đưa sân bay Phù Cát trở thành sân bay quốc tế.

Cùng ngày, tỉnh Gia Lai đón chuyến bay charter quốc tế do Bamboo Airways thực hiện, đưa 166 hành khách từ Macau (Trung Quốc) đến sân bay Phù Cát.

Sự kiện diễn ra trong Năm Du lịch Quốc gia 2026 với chủ đề "Gia Lai - đại ngàn chạm biển xanh", được kỳ vọng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận thị trường khách quốc tế, tăng cường kết nối hàng không với du lịch và quảng bá hình ảnh địa phương.