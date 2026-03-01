Thủ tướng kiểm tra sân bay Phù Cát, thống nhất rút ngắn 3 tháng tiến độ

Ngày 1.3, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác Trung ương đã kiểm tra tiến độ dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (Gia Lai).

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tự Công Hoàng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, cho biết dự án được xây dựng với quy mô bảo đảm tiếp nhận các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương; đồng thời có thể khai thác tàu bay Code E khi có nhu cầu. Tổng mức đầu tư dự án là 3.245 tỉ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ 1.500 tỉ đồng, ngân sách địa phương 1.745 tỉ đồng. Thời gian thực hiện từ năm 2025 đến 2028.

Dự án gồm một gói thầu do Liên danh Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn - Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC - Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO thi công. Hiện các nhà thầu đã huy động 500 nhân lực trên công trường, gồm 40 kỹ sư và 460 công nhân kỹ thuật, lái xe, lái máy; cùng hệ thống thiết bị gồm 30 máy đào, 70 xe lu, 24 máy ủi, 6 xe san và 340 ô tô vận chuyển.

Công trường đang tổ chức 10 mũi thi công nền đường, trong đó 5 mũi thi công đường cất hạ cánh và 5 mũi thi công dải san gạt. Khối lượng đắp đất đạt khoảng 40.000 m3 mỗi ngày, tương ứng giá trị khoảng 7 tỉ đồng. Lũy kế đến nay đã thực hiện 2,1 triệu m3 đất đắp nền, giá trị khoảng 480 tỉ đồng.

Báo cáo với Thủ tướng, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai cho biết, kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành vào ngày 30.9 năm nay. Tuy nhiên, tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào ngày 30.6 và đưa vào khai thác. Đại diện chủ đầu tư và đơn vị thi công cũng cam kết với Thủ tướng sẽ hoàn thành dự án đúng mốc 30.6.

Trên công trường, Thủ tướng biểu dương tinh thần làm việc "3 ca, 4 kíp", "vượt nắng, thắng mưa" của địa phương và các đơn vị thi công, tư vấn, thiết kế. Thủ tướng yêu cầu đã làm tốt thì phải làm tốt hơn nữa, bảo đảm tiến độ đi đôi với chất lượng công trình.



Thủ tướng cũng chia sẻ, trước đây từng có ý kiến băn khoăn khi giao địa phương triển khai dự án sân bay. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tỉnh Gia Lai đã tổ chức thực hiện hiệu quả. Thủ tướng đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo tỉnh, đặc biệt là Bí thư và Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai thường xuyên trực tiếp có mặt tại công trường để kiểm tra, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Theo Thủ tướng, chủ trương phân cấp, phân quyền cho địa phương là đúng đắn, song phải đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, không để xảy ra tiêu cực, lợi ích nhóm.

Thủ tướng cũng thống nhất việc rút ngắn tiến độ 3 tháng, để sớm đưa dự án vào khai khác. Về công tác quản lý, khai thác và vận hành, Thủ tướng nhấn mạnh sẽ tiếp tục giao cho tỉnh Gia Lai trực tiếp vận hành, bảo đảm tối ưu hóa hiệu quả khai thác sân bay Phù Cát.

Theo Thủ tướng, việc mở rộng sân bay Phù Cát không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn góp phần bảo đảm quốc phòng - an ninh và đời sống dân sinh trên địa bàn.



