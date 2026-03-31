Phụ huynh bất an trước thông tin 'thịt lợn bẩn' vào trường học

Mới đây, Công an Hà Nội phát hiện, khởi tố đường dây tiêu thụ 300 tấn thịt lợn dịch được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.

Thông tin này lập tức khiến phụ huynh Hà Nội có con ăn bán trú tại các trường lo ngại khi danh sách trường học sử dụng thực phẩm từ Công ty TNHH thực phẩm Cường Phát chưa được công bố.

Phụ huynh Hà Nội từng phát hiện thịt cá "bốc mùi" được đưa vào bếp ăn trường học ẢNH: PHỤ HUYNH HỌC SINH CUNG CẤP

Trên các nhóm phụ huynh của lớp, của trường và cộng đồng mạng xã hội dành cho phụ huynh Hà Nội mấy ngày gần đây, câu hỏi "nóng" nhất là về nguồn gốc thực phẩm của trường con mình lấy từ đâu.

Dù nhiều chia sẻ khác nhau nhưng nhiều phụ huynh có cùng mong muốn cơ quan chức năng và các trường sớm có thông tin rõ ràng để phụ huynh yên tâm gửi con ăn bán trú tại trường.

Tối 30.3, Trường Marie Curie (Hà Nội) đã phát đi thông báo, nhà trường có 4 nhà bếp tại các cơ sở Mỹ Đình, Kiến Hưng, Văn Phú và Việt Hưng. Lương thực và thực phẩm cung cấp cho các nhà bếp từ các công ty có uy tín. Để phụ huynh yên tâm, thông báo này cũng công khai thông tin đơn vị cung cấp thịt lợn cho nhà bếp, đồng thời khẳng định "không liên quan" đến đơn vị đang bị điều tra về việc cung cấp thịt lợn bẩn cho trường học.

Tương tự, Trường tiểu học Nguyễn Siêu cũng có thông báo tới phụ huynh các khối lớp về thực phẩm nhà trường "không có bất kỳ liên quan nào tới Công ty TNHH Cường Phát". Trường này cũng công khai tên và địa chỉ đang cung cấp thực phẩm cho nhà trường để phụ huynh cùng giám sát.

P.Ba Đình cũng yêu cầu các nhà trường rà soát các đơn vị cung ứng thực phẩm vào bếp ăn để thông báo tới phụ huynh về nguồn gốc thực phẩm phục vụ bữa ăn bán trú của học sinh.

Tuy vậy, nhiều trường học khác của Hà Nội vẫn chưa có thông báo nào trước lo lắng của phụ huynh học sinh.

Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu rà soát

Chiều 31.3, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã có văn bản đề nghị UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn.

Sở GD-ĐT yêu cầu kiểm tra, xác minh thông tin về nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm vào trường học. Các trường học rà soát, đánh giá lại các đầu mối, cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn phục vụ bữa ăn bán trú cho học sinh thuộc phạm vi quản lý.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu các trường học trực thuộc đơn vị kiểm tra lại toàn bộ đầu mối cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, nước uống, sữa, sản phẩm từ sữa và suất ăn phục vụ học sinh; kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý, giấy tờ đủ điều kiện an toàn thực phẩm, hợp đồng, hồ sơ nhân sự, hồ sơ tập huấn.

Thực hiện kiểm thực 3 bước, lưu mẫu thức ăn, ghi chép sổ giao nhận thực phẩm hằng ngày, theo dõi điều kiện bảo quản, vệ sinh khu vực bếp ăn, nhà ăn, dụng cụ chế biến, dụng cụ ăn uống...

"Kiểm soát chặt chẽ khâu tiếp nhận nguyên liệu đầu vào, kiên quyết không tiếp nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm không bảo đảm chất lượng, thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng hoặc không đúng hợp đồng", văn bản của sở GD-ĐT nêu.

Hà Nội hiện có hơn 2.900 trường học các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT, trong đó hầu hết các trường mầm non, tiểu học đều tổ chức bữa ăn bán trú tại trường cho học sinh.