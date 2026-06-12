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Phụ huynh chờ con thi tốt nghiệp THPT: Trằn trọc không ngủ được!
Video Giáo dục

Phụ huynh chờ con thi tốt nghiệp THPT: Trằn trọc không ngủ được!

Huỳnh Thư - Khánh Linh
12/06/2026 16:21 GMT+7

Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với hai môn tự chọn.

Sáng nay, hơn 1,2 triệu thí sinh bước vào ngày thi thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 với hai môn tự chọn. Thống kê của Bộ GD-ĐT cho thấy môn lịch sử tiếp tục là môn được lựa chọn nhiều nhất và cũng có mức tăng mạnh nhất so với năm trước.

Bên cạnh đó, các môn khoa học tự nhiên như vật lý, hóa học ghi nhận mức tăng nhẹ, trong khi tin học tăng hơn gấp đôi số lượng thí sinh đăng ký. Trước giờ làm bài, nhiều thí sinh cho biết tâm lý khá thoải mái, không quá lo lắng khi bước vào ngày thi cuối cùng.

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Nếu như các thí sinh bước vào phòng thi với sự tự tin sau quá trình ôn tập, thì bên ngoài cổng trường, nhiều phụ huynh vẫn không giấu được cảm giác hồi hộp, lo lắng. Tuy nhiên sau ngày thi đầu tiên, tâm lý đã dần an tâm hơn.


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