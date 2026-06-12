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Từng mong đề thi tốt nghiệp THPT khó hơn, thi xong nhiều sĩ tử than: 'Tim đập nhanh, huyết áp tăng'
Video Giáo dục

Từng mong đề thi tốt nghiệp THPT khó hơn, thi xong nhiều sĩ tử than: 'Tim đập nhanh, huyết áp tăng'

Huỳnh Thư - Khánh Linh
12/06/2026 14:46 GMT+7

Trong ngày thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT, sau 50 phút làm bài môn thi vật lý, nhiều thí sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng trái ngược.

Bên cạnh những gương mặt khá tự tin vì hoàn thành bài làm thi tốt nghiệp THPT đúng như kỳ vọng, không ít sĩ tử cho biết đề thi vật lý có độ phân hóa cao, đặc biệt ở những câu hỏi vận dụng, khiến các em phải căng não để tìm lời giải.

Không chỉ riêng môn vật lý, nhiều thí sinh không ít em cho biết đề tiếng Anh năm nay không quá đánh đố về từ vựng mà tập trung vào khả năng đọc hiểu, phân tích và suy luận, đặc biệt ở những câu hỏi mang tính phân loại.

Từng mong đề khó hơn, thi xong nhiều sĩ tử than: 'Tim đập nhanh, huyết áp tăng' - Ảnh 1.

Trong khi nhiều thí sinh cho rằng đề thi khá thử thách ở các câu hỏi đọc hiểu, một số em có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế lại nhận định điểm mấu chốt không nằm ở vốn từ vựng mà ở khả năng nắm bắt ý và vận dụng kỹ năng làm bài.

Hoàn thành hai môn thi cuối cùng, nhiều thí sinh cũng mạnh dạn đưa ra dự đoán điểm số của mình. Dù vẫn còn đôi chút tiếc nuối ở một vài câu hỏi, phần lớn các em đều khá tự tin với kết quả đạt được.

Từng mong đề khó hơn, thi xong nhiều sĩ tử than: “Tim đập nhanh, huyết áp tăng”

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