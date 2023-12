Phụ huynh đánh bạn học của con trai đến nhập viện bị khởi tố, bắt giam

Tối 18.12, Công an H.Tư Nghĩa (Quảng Ngãi) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an H.Tư Nghĩa đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với ông Phan Thượng Mỹ (44 tuổi, ở tổ dân phố 1, TT.La Hà, H.Tư Nghĩa) về hành vi cố ý gây thương tích.

Đồng thời, ra lệnh bắt tạm giam ông Mỹ trong thời hạn 3 tháng để tiếp tục điều tra hành vi đánh, gây thương tích với em L.G.K (14 tuổi, học sinh lớp 9 Trường THCS TT.La Hà).

Ông Phan Thượng Mỹ dùng đầu gối thúc vào người em L.G.K

CẮT TỪ CLIP

Các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Phan Thượng Mỹ đã được Viện KSND H.Tư Nghĩa phê chuẩn.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin: Vào ngày 17.12, xuất phát từ mâu thuẫn trong quá trình học tập tại trường giữa em L.G.K và con trai ông Phan Thượng Mỹ, nên vào trưa ngày 8.12, em K. vừa đi xe đạp ra khỏi cổng trường khoảng 800 m, khi đến ngã tư Hưng Nguyên - Đá Sơn (thuộc tổ dân phố 2, TT.La Hà), thì bị ông Mỹ từ phía sau áp sát, đánh em K.

Khi em K. phản kháng thì ông Mỹ dùng nắm đấm, cùi chỏ, đầu gối… đánh vào những vị trí hiểm trên cơ thể K., khiến em K. phải vào viện cấp cứu.