Phụ huynh Hà Nội 'mướt mồ hôi' xin giấy cư trú cho con chuyển cấp

'Ngược xuôi' đi xin giấy xác nhận cư trú

Sáng 14.3, anh B.T.T (33 tuổi) cầm sẵn trên tay nhiều loại giấy tờ đến chầu chực ở trụ sở Công an P.Giang Biên (Q.Long Biên, Hà Nội) để xin mã định danh cá nhân cho con trai đang học lớp 5 tại một trường tiểu học trên địa bàn.

Hình ảnh người dân đến xin giấy tờ để hoàn tất thủ tục nhập học cho con ở Công an P.Giang Biên NGUYỄN TRƯỜNG

Theo anh T., trước đó, gia đình nhận được phiếu kê khai thông tin học sinh từ nhà trường kèm hướng dẫn đến Công an P.Giang Biên xin bản gốc giấy xác nhận thông tin về cư trú (mẫu CT07) hoặc bản công chứng thông báo thông tin học sinh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (mẫu số 01). Thời gian nộp hồ sơ học sinh đầu cấp cho giáo viên chủ nhiệm chậm nhất đến ngày 17.3.

"Không có mã số định danh của con thì cũng không làm được thủ tục khác. Cứ loanh quanh như này, đến ngày 17.3, chưa chắc tôi đã hoàn thiện hồ sơ cho nộp cho cô chủ nhiệm", một phụ huynh tên Khiết nói, bày tỏ sự lo lắng vì đã cố liên hệ với cán bộ cảnh sát khu vực để xin mã định danh nhưng chưa được.

Chịu tình cảnh tương tự, những ngày qua, bà N.T.H (43 tuổi) phải bỏ công việc đi đến Công an P.Giang Biên xin giấy tờ để hoàn thiện hồ sơ cho con vào cấp 2. Bà có hộ khẩu ở quận khác, nhưng sống ở Q. Long Biên từ nhiều năm nay.

"Ngay từ khi nhận được thông báo, tôi đã lên mạng kê khai đầy đủ thông tin của con. Tuy nhiên, ra phường nhiều lần nhưng lại không in được thông tin để công an xác nhận cư trú", bà H. than thở.

Cũng theo bà H., trước đây khi dùng hộ khẩu giấy thì việc hoàn thiện hồ sơ để nộp cho nhà trường không phức tạp như hiện nay. Do vậy, bà H. mong muốn ngành giáo dục Hà Nội tìm giải pháp bỏ quy định xác nhận cư trú hoặc các giấy tờ khác có liên quan.

Thất thểu ra về sau 3 lần tìm đến Công an P.Giang Biên nhưng chưa thể xin được giấy xác nhận, anh V. (đang tạm trú tại P.Giang Biên) cho biết cán bộ công an giải thích hệ thống bị lỗi, đồng thời cảnh sát khu vực đang nghỉ phép. "Con mình có mã số định danh nhưng lại là mã ở quê. Có thể chiều nay tôi lại phải quay lại. Phải chấp nhận thôi", anh V. nói.

Có phụ huynh cho biết khi dùng hộ khẩu giấy thì việc làm hồ sơ để nộp cho nhà trường không phức tạp như hiện nay NGUYỄN TRƯỜNG

Công an cũng thấy dân bị "hành"

Một cán bộ Công an P.Giang Biên cũng xác nhận về việc nhận được thông báo từ Sở GD-ĐT Hà Nội trong việc phối hợp rà soát, cập nhật dữ liệu, thông tin cho phụ huynh học sinh mầm non 5 tuổi, lớp 5 và lớp 9, năm học 2022 - 2023.

Theo thông báo từ Sở GD-ĐT Hà Nội, có nhiều hình thức để người dân lấy giấy tờ, tài liệu xác nhận thông tin về nơi cư trú thay thế sổ hộ khẩu giấy để phục vụ công tác tuyển sinh. Cụ thể, mẫu CT07, thông báo số định danh cá nhân và thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo mẫu 01, căn cước công dân gắn chip (nếu đơn vị có thiết bị đọc mã QR Code hoặc thiết bị đọc thông tin trong con chip trên thẻ căn cước)…

Tuy nhiên, khi phụ huynh tự truy cập cơ sở dữ liệu quốc gia trên dịch vụ công thì hệ thống bị lỗi, xảy ra từ 9 giờ đến chiều tối ngày 13.3.

Ngoài ra, Công an P.Giang Biên đã tiến hành trao đổi với nhà trường, giải thích về việc cấp mẫu CT07 chỉ áp dụng với công dân tạm trú trên địa bàn phường; riêng công dân nào thường trú ở P.Giang Biên thì tiến hành in mã số định danh cá nhân cho học sinh.

"Thành phố có thông báo không cần xác nhận cư trú nữa nhưng nhà trường yêu cầu nên công an phường vẫn phải tiếp nhận, giải quyết nhu cầu của công dân. Thật ra, chúng tôi cũng đang thấy người dân bị hành, rất là khổ", vị cán bộ này bày tỏ.

Cũng theo cán bộ Công an P.Giang Biên, những ngày qua nơi đây "không còn ghế trống", do công dân đứng ngồi ngổn ngang đợi cấp nhận giấy xác nhận cư trú. Trong khi đó, những năm trước, khi sổ hộ khẩu giấy vẫn được áp dụng thì chỉ lác đác vài trường hợp đến xin giấy xác nhận. Theo nhẩm tính của vị cán bộ công an, số học sinh từ cấp 1 lên cấp 2 trên địa bàn có thể lên tới cả nghìn cháu.

Nhà trường thực hiện theo chỉ đạo, không tự nghĩ ra quy định Trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo trường tiểu học trên địa bàn Q.Long Biên cho biết, việc yêu cầu phụ huynh lớp 5 viết phiếu kê khai thông tin học sinh kèm bản gốc giấy xác nhận thông tin về cư trú (mẫu CT07) hoặc bản thông báo thông tin học sinh trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là thực hiện theo chỉ đạo của Sở GD-ĐT Hà Nội. "Đây là quy định, không phải do nhà trường tự nghĩ ra. Thực sự là tôi cũng thấy việc phụ huynh phải liên hệ công an nơi cư trú để được cấp giấy tờ rất lích kích, phiền phức nhưng tôi chỉ làm theo chỉ đạo từ cấp trên. Chúng tôi cần nhập danh sách học sinh lớp 5 lên lớp 6 để thực hiện tuyển sinh đúng tuyến. Điều này cần thông tin chính xác, trong khi đó chúng tôi không thể căn cứ hoàn toàn vào lời khai của phụ huynh vì độ tin cậy chưa cao nếu không có xác thực của công an", vị lãnh đạo nhà trường cho hay.