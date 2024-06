Phụ huynh hốt hoảng vì không liên lạc được con, tình nguyện viên kịp thời hỗ trợ

Trong lúc các tình nguyện viên đang vô cùng năng lượng vỗ tay, gửi những lời chúc đến các thí sinh trước giờ thi môn toán vào đầu giờ chiều 27.6. Thì ở góc đường trước điểm thi, một người mẹ đã vô cùng hốt hoảng. Thấy vậy các tình nguyện viên đã tiếp cận để hỗ trợ.

Tình nguyện viên hỗ trợ chị L. tìm thông tin của con gái KIM NGỌC NGHIÊN

Người phụ nữ trên là H.T.L, ngụ Q.Tân Bình, (TP.HCM), chị kể sau buổi thi môn ngữ văn sáng 27.6, có đến đón con gái tên N.H.A.T. T. nói với chị L. muốn ghé thư viện tại Q.1 (TP.HCM), để ôn bài và chiều sẽ tự đi xe ôm công nghệ về lại điểm thi.

Chiều lòng con gái nên chị L. đã đưa T. đến thư viện và về nhà. Đầu giờ chiều, chị L. đến điểm thi để tìm T. nhưng không liên lạc được với con gái nên đã hốt hoảng và mất bình tĩnh. “Không liên lạc được con tôi muốn trào nước mắt”, chị L. nói.

Chị L. cho biết bình thường T. rành đường tại TP.HCM nên rất yên tâm để con đi một mình. Tuy nhiên, khi không liên lạc được con gái, người mẹ này đã không giữ được bình tĩnh.

Thấy vậy tình nguyện viên Nguyễn Bình An, sinh viên Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM, đã trấn an và hỗ trợ liên hệ với bảo vệ tại điểm thi Trường THPT Lê Quý Đôn. Được sự cho phép, An đã chạy đến phòng thi tìm thí sinh thông qua thông tin mà chị L. cung cấp. May mắn là T., con gái chị L. đã có mặt ở phòng thi. Chị L. thở phào nhẹ nhỏm, cúi đầu cảm ơn các tình nguyện viên.

“Khi biết con vẫn an toàn và đã có mặt trong phòng thi, tôi thở phào nhẹ nhỏm”, cô L. chia sẻ.





Tình nguyện viên Nguyễn Bình An KIM NGỌC NGHIÊN

An cho biết đã tham gia Tiếp sức mùa thi từ khi còn là học sinh Trường THPT Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai). Đến hiện tại, An đã tham gia Tiếp sức mùa thi được 5 lần. Chàng trai này đầy kinh nghiệm và rất giỏi trong việc xử lý các tình huống phát sinh trong quá trình Tiếp sức mùa thi. An cho biết đây không phải lần đầu gặp những trường hợp như vậy.

“Mong rằng các thí sinh và phụ huynh hãy cứ yên tâm, vì nếu có vấn đề gì xảy ra, các tình nguyện viên sẽ hỗ trợ kịp thời”, An chia sẻ.