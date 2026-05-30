Phụ huynh lo thiếu trường công lập, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội trấn an

Chiều 29.5, UBND TP.Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng và công nhân lao động năm 2026.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền trao đổi tại buổi đối thoại ẢNH: PHẠM LINH

Tại hội nghị, chị Nguyễn Thu Thủy (nhân viên Công ty cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm) cho biết, hiện nay, hệ thống trường THPT công lập trên địa bàn xã Gia Lâm tuyển sinh rất ít.

Trong khi đó, nhu cầu học sinh được học trường công lập trong bối cảnh dân số trên địa bàn rất đông đúc đang tạo nên áp lực rất lớn với phụ huynh và học sinh đến độ tuổi thi chuyển cấp vào trường THPT.

Do đó, chị Thủy đề nghị UBND thành phố có kế hoạch tăng số lượng trường, lớp để con em của công nhân lao động được tham gia học trường công lập đông đảo hơn, đảm bảo chất lượng và vẫn đáp ứng được chi phí cho cuộc sống.

Bởi lẽ, nếu con em học trường dân lập, trường tư thục thì chi phí sẽ rất tốn kém, không phù hợp với thu nhập của người lao động.

Trả lời kiến nghị của chị Thủy, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, xã Gia Lâm đang có 28 trường học, gồm các khối mầm non, tiểu học, THSC, THPT, trong đó khối THPT công lập có 2 trường là Dương Xá và Cao Bá Quát.

Cạnh đó, xã Gia Lâm có quy mô dân số khoảng 9 vạn dân. Theo quy chuẩn quốc gia hiện nay, quy mô dân số từ 3 - 5 vạn dân thì bố trí 1 trường THPT công lập. Như vậy, xã đã đáp ứng đúng tiêu chuẩn về tỷ lệ trường.

Ông Nguyễn Văn Hiền cho biết, trong năm nay, xã Gia Lâm sẽ có 1.485 học sinh hoàn thành chương trình THCS. Sở GD-ĐT Hà Nội đã giao chỉ tiêu cho 2 trường THPT công lập là 1.485 chỗ/1.498 học sinh. Con số này thể hiện có 99% học sinh có thể vào học tại 2 trường THPT công lập ở xã Gia Lâm. Bên cạnh đó, còn có trung tâm giáo dục thường xuyên ở xã Gia Lâm cũng có thể tuyển học sinh.

Trước băn khoăn của công nhân lao động, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ luôn phối hợp với UBND xã Gia Lâm tìm quỹ đất để có thể bố trí, phát triển thêm các trường công lập, đáp ứng việc dân số sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Chia sẻ thêm tại hội nghị, tư lệnh ngành GD-ĐT Hà Nội cho hay, theo quy định, học sinh sau khi hoàn thành THCS thì có thể phân luồng học THPT nếu có đủ năng lực tiếp học các môn học chuyên sâu, hoặc học trung tâm giáo dục thường xuyên, học nghề.

Vì vậy, ông Nguyễn Văn Hiền mong người lao động với tư cách là các bậc phụ huynh thấu hiểu rằng, môi trường học tập tốt nhất của con mình là môi trường phù hợp với năng lực.

"Cháu được vào học trường học phù hợp với năng lực thì sẽ trở nên tự tin hơn rất nhiều, còn trong môi trường áp lực thì các cháu sẽ trở thành tự ti", ông Hiền phân tích.

Trước lo lắng của công nhân lao động về việc trường công lập tuyển sinh ít, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã giao Sở GD-ĐT Hà Nội và chính quyền địa phương nhanh chóng tìm ra phương án để tạo thêm số lượng lớp ở trường công lập, từ đó đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội gợi ý có thể sử dụng ngay "quỹ đất dư thừa, trụ sở dư thừa" của xã Gia Lâm để hình thành cơ sở 2 của trường THPT công lập. Sau đó, các cơ quan liên quan chỉ cần tuyển dụng thêm giáo viên và bổ sung lớp học tại các cơ sở này.