Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Phụ huynh lo thiếu trường công lập, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội trấn an

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
30/05/2026 06:36 GMT+7

Trước lo ngại của công nhân về áp lực thi chuyển cấp khi xã Gia Lâm chỉ có 2 trường THPT công lập, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết đã giao chỉ tiêu tuyển sinh đạt 99% tốt nghiệp THCS năm nay của xã.

Chiều 29.5, UBND TP.Hà Nội phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.Hà Nội tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng và công nhân lao động năm 2026.

Phụ huynh lo thiếu trường công lập, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội trấn an- Ảnh 1.

Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền trao đổi tại buổi đối thoại

ẢNH: PHẠM LINH

Tại hội nghị, chị Nguyễn Thu Thủy (nhân viên Công ty cổ phần môi trường đô thị Gia Lâm) cho biết, hiện nay, hệ thống trường THPT công lập trên địa bàn xã Gia Lâm tuyển sinh rất ít.

Trong khi đó, nhu cầu học sinh được học trường công lập trong bối cảnh dân số trên địa bàn rất đông đúc đang tạo nên áp lực rất lớn với phụ huynh và học sinh đến độ tuổi thi chuyển cấp vào trường THPT.

Do đó, chị Thủy đề nghị UBND thành phố có kế hoạch tăng số lượng trường, lớp để con em của công nhân lao động được tham gia học trường công lập đông đảo hơn, đảm bảo chất lượng và vẫn đáp ứng được chi phí cho cuộc sống.

Bởi lẽ, nếu con em học trường dân lập, trường tư thục thì chi phí sẽ rất tốn kém, không phù hợp với thu nhập của người lao động.

Trả lời kiến nghị của chị Thủy, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Nguyễn Văn Hiền cho biết, xã Gia Lâm đang có 28 trường học, gồm các khối mầm non, tiểu học, THSC, THPT, trong đó khối THPT công lập có 2 trường là Dương Xá và Cao Bá Quát.

Cạnh đó, xã Gia Lâm có quy mô dân số khoảng 9 vạn dân. Theo quy chuẩn quốc gia hiện nay, quy mô dân số từ 3 - 5 vạn dân thì bố trí 1 trường THPT công lập. Như vậy, xã đã đáp ứng đúng tiêu chuẩn về tỷ lệ trường.

Ông Nguyễn Văn Hiền cho biết, trong năm nay, xã Gia Lâm sẽ có 1.485 học sinh hoàn thành chương trình THCS. Sở GD-ĐT Hà Nội đã giao chỉ tiêu cho 2 trường THPT công lập là 1.485 chỗ/1.498 học sinh. Con số này thể hiện có 99% học sinh có thể vào học tại 2 trường THPT công lập ở xã Gia Lâm. Bên cạnh đó, còn có trung tâm giáo dục thường xuyên ở xã Gia Lâm cũng có thể tuyển học sinh.

Trước băn khoăn của công nhân lao động, lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết sẽ luôn phối hợp với UBND xã Gia Lâm tìm quỹ đất để có thể bố trí, phát triển thêm các trường công lập, đáp ứng việc dân số sẽ tăng lên trong thời gian tới.

Chia sẻ thêm tại hội nghị, tư lệnh ngành GD-ĐT Hà Nội cho hay, theo quy định, học sinh sau khi hoàn thành THCS thì có thể phân luồng học THPT nếu có đủ năng lực tiếp học các môn học chuyên sâu, hoặc học trung tâm giáo dục thường xuyên, học nghề.

Vì vậy, ông Nguyễn Văn Hiền mong người lao động với tư cách là các bậc phụ huynh thấu hiểu rằng, môi trường học tập tốt nhất của con mình là môi trường phù hợp với năng lực.

"Cháu được vào học trường học phù hợp với năng lực thì sẽ trở nên tự tin hơn rất nhiều, còn trong môi trường áp lực thì các cháu sẽ trở thành tự ti", ông Hiền phân tích.

Trước lo lắng của công nhân lao động về việc trường công lập tuyển sinh ít, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã giao Sở GD-ĐT Hà Nội và chính quyền địa phương nhanh chóng tìm ra phương án để tạo thêm số lượng lớp ở trường công lập, từ đó đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội gợi ý có thể sử dụng ngay "quỹ đất dư thừa, trụ sở dư thừa" của xã Gia Lâm để hình thành cơ sở 2 của trường THPT công lập. Sau đó, các cơ quan liên quan chỉ cần tuyển dụng thêm giáo viên và bổ sung lớp học tại các cơ sở này.

Tin liên quan

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thiếu trường nên sinh ra thi cử để loại học sinh

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Thiếu trường nên sinh ra thi cử để loại học sinh

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các kỳ thi tạo ra tâm lý bất an, nặng nề cho học sinh, phụ huynh. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thiếu trường nên sinh ra thi cử để 'loại các cháu không cho vào học'.

Khám phá thêm chủ đề

Sở GD-ĐT HÀ Nội thiếu trường hà nội đối thoại Công nhân lao động
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận