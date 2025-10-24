Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Phụ nữ, giới và văn chương qua góc nhìn của nhà văn Camille Laurens

Lạc Xuân
Lạc Xuân
24/10/2025 07:53 GMT+7

Tối 23.10, Viện Pháp phối hợp Nhà xuất bản Phụ nữ Việt Nam, Khoa Văn học - Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM) tổ chức buổi tọa đàm Phụ nữ, giới và văn chương.

Buổi trò chuyện có sự tham gia của nhà văn Camille Laurens (ảnh) - thành viên Viện Hàn lâm Goncourt, cùng 2 giảng viên khoa Văn học - Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn là TS Hồ Khánh Vân và TS Lê Ngọc Phương. Sự kiện còn có sự góp mặt của Phó tổng lãnh sự Pháp tại TP.HCM Grégory Robert.

- Ảnh 1.

ẢNH: LẠC XUÂN

Camille Laurens là một trong những nữ nhà văn Pháp tiêu biểu phản ánh về thân phận phụ nữ và vấn đề giới tính. Bà là tác giả những cuốn sách đã được xuất bản ở VN như Trong những vòng tay, Tình ca xúc cảm, Con gái... và mới đây là Bội ước.

Tại buổi tọa đàm, Camille Laurens đã cùng các diễn giả thảo luận về vai trò, hình tượng và tiếng nói của phụ nữ trong đời sống và văn học. Bà đề cập đến hiện trạng giới nữ ở Pháp nói riêng và trên toàn thế giới nói chung. Nhà văn cho rằng, phụ nữ từng phải đối mặt với nhiều bất công và định kiến, song ngày nay họ đã có nhiều cơ hội hơn để khẳng định bản thân và cất lên tiếng nói riêng. Tuy vậy, bà cũng nhấn mạnh sự chênh lệch giới vẫn hiện hữu ở một số nơi trên thế giới.

Từ trải nghiệm cá nhân, nhà văn Pháp chia sẻ về những thách thức và định kiến khi viết về chủ đề tình yêu, thân phận của nữ giới. Bà Camille Laurens thẳng thắn bày tỏ quan điểm về mối liên hệ giữa văn chương và giới tính, sự khác biệt giữa phụ nữ và nam giới khi viết văn, về vai trò của phụ nữ viết văn đối với việc tác động đến các vấn đề xã hội, đạo đức, bình đẳng giới.

Sinh năm 1957, Camille Laurens được biết đến là một trong những tiểu thuyết gia đương đại nổi bật của Pháp. Tác phẩm của bà đã được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ, luôn đặt trọng tâm vào mối quan hệ giữa văn học và sự thật, đặc biệt thông qua thể loại "tự truyện hư cấu" (autofiction). Bà đã nhận nhiều giải thưởng danh giá như Famina, Renaudot des lycéens, Roman-News và Grand prix RTL-Lire. Song song với việc sáng tác, bà gắn bó sâu sắc với đời sống văn học Pháp, là thành viên ban giám khảo Giải Femina (2007 - 2019), giảng dạy tại Viện Nghiên cứu chính trị Paris (Sciences Po) từ năm 2011 và là thành viên Viện Hàn lâm Goncourt từ năm 2020.

