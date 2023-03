Phụ nữ nổi bật trong cuộc đua Oscar nhưng Hollywood tụt hậu về bình đẳng giới

Các phim dự tranh Oscar Phim hay nhất có nhân vật của Dương Tử Quỳnh chiến đấu trong đa vũ trụ, Angela Bassett lãnh đạo một quốc gia đau buồn trong chiến tranh và Cate Blanchett xảo quyệt thao túng các thành viên của dàn nhạc tầm cỡ thế giới.

"Thật là một năm phi thường đối với phụ nữ", nữ diễn viên phim Tar Cate Blanchett phát biểu tại Lễ trao giải Viện hàn lâm Điện ảnh Anh (BAFTA) vào tháng trước.

Dương Tử Quỳnh đóng vai chính phim Everything Everywhere All at Once Reuters

"Và chúng tôi biết chúng tôi chỉ là phần nổi của tảng băng chìm", cô nói thêm. "Hằng năm, có những màn trình diễn đặc biệt, đáng chú ý phá vỡ quan niệm sai lầm rằng vai diễn của phụ nữ là xơ cứng".

Tar đang cạnh tranh giải Phim hay nhất danh giá với phim nhiều khả năng đoạt giải là Everything Everywhere All at Once kể một cuộc phiêu lưu do Dương Tử Quỳnh đóng vai chính được giao nhiệm vụ giải cứu thế giới.

Women Talking nói về những phụ nữ vật lộn với các vụ tấn công tình dục trong cộng đồng của họ, cũng lọt vào danh sách phim hay nhất.

Trong cuộc đua nữ diễn viên phụ, Angela Bassett đang tranh cử vai Nữ hoàng Ramonda trong Black Panther: Wakanda Forever, một phim siêu anh hùng Marvel đưa các nữ chiến binh lên hàng đầu.

Tuy nhiên, Hollywood vẫn còn cách xa với chuyện bình đẳng giới.

Nhà xã hội học Darnell Hunt của Đại học California (UCLA), đồng tác giả của một báo cáo thường niên về sự đa dạng của Hollywood cho biết: "Phụ nữ đang tiến bộ trong một số lĩnh vực nhất định trên màn ảnh. Tuy nhiên, Hunt nói thêm, họ "còn một chặng đường dài phía trước, đặc biệt ở hậu trường".

Vào năm 2017, những tiết lộ công khai về hành vi sai trái tình dục của nhà sản xuất Harvey Weinstein đã thúc đẩy phong trào #MeToo và được ghi lại trong bộ phim She Said vào mùa thu năm ngoái, đã khiến phụ nữ lên tiếng về sự thiếu quyền lực của họ ở Hollywood, đòi hỏi sự bình đẳng cho những gì họ làm. Dữ liệu cho thấy một số cải tiến.

Các nhà nghiên cứu của UCLA cho thấy phụ nữ chiếm 47,2% vai chính trong các bộ phim chiếu rạp và phát trực tuyến hàng đầu vào năm 2021. Đó là mức tăng từ 32,9% so với năm 2017.

Nhưng trong số các đạo diễn - vai trò quyền lực nhất trên phim trường - chỉ có 21,8% là phụ nữ vào năm 2021. Con số này là 12,6% vào năm 2017. Chỉ có 3 phụ nữ giành được giải Oscar hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất trong lịch sử 94 năm của giải thưởng này và không ai được được đề cử năm nay.

Tiến từng bước về phía trước

Theo dữ liệu của UCLA từ năm 2020, hàng ngũ giám đốc điều hành bật đèn xanh cho phim và thiết lập ngân sách cũng nghiêng nhiều về nam giới. Các nhà nghiên cứu nhận thấy 82% giám đốc điều hành hãng phim là nam giới, cũng như 80% thuộc nhóm quản lý cấp cao ngay dưới cấp CEO.

Trong cuộc đua nữ diễn viên phụ, Angela Bassett đang tranh cử với vai Nữ hoàng Ramonda trong Black Panther: Wakanda Forever Reuters

"Thật không công bằng", ngôi sao Black Panther và người từng chiến thắng giải Oscar 2014 Lupita Nyong'o nói về số lượng phụ nữ điều hành các hãng phim. "Đó là việc tranh giành nhiều ghế hơn trong ban lãnh đạo, để đảm bảo rằng điều đó trở thành tiêu chuẩn", cô nhận định.

Để thúc đẩy bình đẳng giới, những người ủng hộ đã tạo ra con dấu ReFrame, một chứng nhận mà các nhà sản xuất có thể sử dụng để cho thấy rằng họ đã thuê phụ nữ đảm nhận ít nhất một nửa số vai chính trên màn ảnh và phía sau máy quay.

Vào năm 2022, 29 trong số 100 phim có doanh thu cao nhất ở Mỹ và Canada đáp ứng tiêu chí đó.

Đạo diễn phim Tar Todd Field cho biết ông hy vọng Hollywood sẽ vượt qua những thái độ trong quá khứ về giới tính. "Có một truyền thống tuyệt vời về những nhân vật nữ mạnh mẽ và những nữ chính mạnh mẽ trong lịch sử điện ảnh, chủ yếu là vào những năm 1950", Field nói. "Tại sao điều đó lại thay đổi?".

"Chúng tôi chắc chắn đang có những bước tiến và chúng tôi phải giữ vững điều đó", Dương Tử Quỳnh nói, đồng thời cho biết thêm rằng phụ nữ vẫn cần phải nỗ lực để có cơ hội. Đặc biệt là những phụ nữ lớn tuổi phải chống lại ý nghĩ rằng họ đã qua thời kỳ đỉnh cao. "Chúng ta cần phải viết lại tất cả những điều vô nghĩa này. Và tôi ở đây để làm điều đó", nữ diễn viên 60 tuổi được đề cử Oscar hạng mục Nữ chính xuất sắc nhận định.