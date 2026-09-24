Phú Quốc buộc ngừng cung cấp suất ăn bán trú tại Trường mầm non Hoa Sim

Ngày 24.9, tin từ UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết, cơ quan này vừa có văn bản đề nghị đình chỉ việc tổ chức cung cấp suất ăn bán trú đối với Trường mầm non Hoa Sim.

Theo văn bản, để bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm trong quá trình tổ chức suất ăn bán trú, đồng thời chủ động phòng ngừa nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, UBND đặc khu Phú Quốc đề nghị Trường mầm non Hoa Sim ngừng việc tổ chức cung cấp suất ăn bán trú tại trường. Thời gian thực hiện từ ngày 23.9 cho đến khi cơ sở cung cấp suất ăn hoàn thiện đầy đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm và được cơ quan y tế có thẩm quyền thẩm định đủ điều kiện theo quy định.

UBND đặc khu Phú Quốc đề nghị đình chỉ tổ chức cung cấp suất ăn bán trú tại Trường mầm non Hoa Sim kể từ ngày 23.9 ẢNH: HÒA VÂN

Khi ngừng cung cấp suất ăn bán trú, nhà trường phải chủ động thông tin đến phụ huynh về việc ngừng tổ chức suất ăn bán trú trong thời gian khắc phục, hoàn thiện các điều kiện cần thiết; đồng thời xây dựng phương án tổ chức chăm sóc, quản lý trẻ phù hợp, bảo đảm hoạt động của nhà trường được thực hiện ổn định.

Trước đó, ngày 21.9, đoàn giám sát các cơ sở giáo dục mầm non công lập, tư thục có bếp ăn tập thể đã đến kiểm tra Trường mầm non Hoa Sim.

Đoàn kiểm tra ghi nhận cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ chế biến và khu vực bếp ăn được bố trí cơ bản phù hợp theo nguyên tắc một chiều, đáp ứng yêu cầu trong quá trình chế biến thực phẩm. Đơn vị cung cấp suất ăn bán trú thực hiện tương đối đầy đủ quy trình kiểm thực 3 bước, lưu mẫu và hủy mẫu thức ăn theo quy định; khu vực chế biến được duy trì vệ sinh sạch sẽ. Người trực tiếp chế biến thức ăn được khám sức khỏe theo quy định.

Nhà trường có sự phối hợp với đơn vị cung cấp suất ăn trong việc kiểm tra, giám sát các khâu từ tiếp nhận, kiểm soát nguyên liệu đầu vào đến quá trình chế biến và cung cấp suất ăn cho trẻ; đồng thời quan tâm giám sát việc thực hiện lưu mẫu thức ăn theo quy định.

Tuy nhiên, cơ sở cung cấp suất ăn bán trú hiện chưa có hồ sơ thể hiện đã được cơ quan có thẩm quyền thẩm định điều kiện về an toàn thực phẩm.

Theo văn bản đề nghị đình chỉ việc tổ chức cung cấp suất ăn bán trú, UBND đặc khu Phú Quốc yêu cầu Trường mầm non Hoa Sim phối hợp với cơ sở cung cấp suất ăn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ và các điều kiện có liên quan về an toàn thực phẩm và chỉ tổ chức cung cấp suất ăn bán trú trở lại sau khi cơ sở cung cấp suất ăn đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện về an toàn thực phẩm.