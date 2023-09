Phú Quốc: Chìm ghe lưới ghẹ trên biển, 1 người tử vong

Sáng 3.9, tin từ Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang cho biết, lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng An Thới (đóng tại TP.Phú Quốc) vừa phối hợp lực lượng chức năng cứu sống 3 người trong vụ chìm ghe lưới ghẹ trên biển. Vụ chìm ghe làm 1 người tử vong.

Khoảng 15 giờ 30 ngày 2.9, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới nhận tin báo của ông Nguyễn Thanh Bơ (ngụ H.An Biên, Kiên Giang) về việc ghe lưới ghẹ số hiệu KG25825TS, do ông làm chủ, gặp nạn ngoài khơi. Trên ghe có 4 người.

Quân y đồn Biên phòng cửa khẩu cảng An Thới chăm sóc ngư dân bị nạn BIÊN PHÒNG KIÊN GIANG CUNG CẤP

Ngay sau đó, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới phối hợp lực lượng Cảnh sát biển Vùng 4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải Quân điều động phương tiện, phối hợp tìm kiếm. Đồng thời, phối hợp với tàu BP 20-19-01 của Đồn biên phòng Thổ Châu triển khai tìm kiếm cứu nạn.

Đến khoảng 17 giờ 45 cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện 4 người trôi dạt cách bờ biển An Thới 600 m về hướng Tây. Trong quá trình cứu nạn, do sóng to gió lớn, lực lượng cứu được 3 người, 1 người chìm xuống biển mất tích.

Các nạn nhân được cứu gồm ông L.V.T (70 tuổi), anh V.V.T (39 tuổi) và chị T.T.T (26 tuổi). Cả 3 người là thuyền viên đi trên tàu của ông Bơ. Người mất tích là ông T.H.L (65 tuổi, cùng ngụ An Biên, Kiên Giang).

Sau khi cứu được 3 nạn nhân, lực lượng biên phòng đưa vào cảng An Thới, phối hợp Hội Chữ Thập đỏ P.An Thới dùng xe cứu thương chuyển đến Đội điều trị 78 - Vùng 5 Hải Quân cấp cứu, điều trị. Hiện, sức khỏe cả 3 người tạm ổn và dần hồi phục.

Đồn biên phòng cửa khẩu cảng An Thới thông báo cho chính quyền địa phương và lực lượng có liên quan tiếp tục tìm kiếm người mất tích. Đến sáng 3.9, thi thể ông T.H.L đã được tìm thấy.

Vụ chìm ghe lưới ghẹ nêu trên đang được cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang làm rõ.