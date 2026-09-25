Phú Quốc công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu và dạy thêm

Ngày 25.9, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), cho biết UBND đặc khu Phú Quốc vừa ban hành thông báo 2 đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định.

UBND đặc khu Phú Quốc công bố đường dây nóng gồm 2 số điện thoại tiếp nhận phản ánh về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định trên địa bàn đặc khu ẢNH: HOÀNG TRUNG

Theo đó, đường dây nóng gồm 2 số điện thoại. Số thứ nhất: 0989.055.246, là của bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc. Số thứ hai: 0948.864.606, là của ông Huỳnh Thanh Trông, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội đặc khu Phú Quốc.

Bên cạnh đó, các tổ chức và cá nhân có thể gửi phản ánh thông tin lạm thu, dạy thêm không đúng quy định trên địa bàn đặc khu qua hộp thư điện tử của UBND đặc khu Phú Quốc tại địa chỉ: ubndk.phuquoc@angiang.gov.vn.

Trước đó, Bộ GD-ĐT, Sở GD-ĐT An Giang và UBND tỉnh An Giang đã có văn bản về việc tăng cường kiểm tra, thiết lập đường dây nóng tiếp nhận về lạm thu, tổ chức dạy thêm không đúng quy định và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.