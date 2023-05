Phú Quốc 'đau đầu' tìm giải pháp thu hút khách du lịch

Chiều 15.5, UBND TP.Phú Quốc (Kiên Giang) tổ chức cuộc họp trao đổi các vấn đề phát triển du lịch trước tình hình du khách đến đây ngày càng giảm.

Tham dự cuộc họp, ngoài đại diện các ban ngành cấp tỉnh và địa phương còn có đại diện Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, các hãng hàng không có đường bay đến Phú Quốc, các công ty du lịch lữ hành, cơ sở lưu trú và cung cấp dịch vụ du lịch tại Phú Quốc.

Du khách tham quan Winwonders Phú Quốc HOÀNG TRUNG

Phát biểu tại cuộc họp, ông Huỳnh Quang Hưng, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc, cho biết dịp lễ 30.4 - 1.5 vừa qua, lượng khách đến Phú Quốc giảm khoảng 11,5% so với cùng kỳ năm 2022. Nguyên nhân chính do giá vé máy bay tăng quá cao. Ngoài ra còn do dịch bệnh Covid -19 có chiều hướng tăng trở lại và học sinh các nơi chuẩn bị vào các kỳ thi cuối năm.

"Chính vì thế, chúng tôi mong muốn các hãng bay có giải pháp đưa ra giá vé máy bay hợp lý nhất để các công ty lữ hành có thể đưa ra một mức giá trọn gói phù hợp cho du khách, nhằm kéo khách trở lại với Phú Quốc", ông Hưng nói.

Theo bà Lê Thị Hải Châu, Tổng thư ký Hội đầu tư và phát triển du lịch Phú Quốc, giá vé máy bay hiện đang giảm khoảng 25 - 35% so với 1 tháng trước. Tuy nhiên, vé giảm mà không ổn định nên các đơn vị lữ hành không thể thiết kế tour du lịch đến Phú Quốc được, vì thế khách vẫn chưa đông.

Một trong những điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Phú Quốc HOÀNG TRUNG

Một hướng dẫn viên nêu thực trạng , tất cả các điểm cung cấp dịch vụ đều có niêm yết giá, nhưng điều đó không có nghĩa là không có chặt chém. "Hãy thử vào khu vực chợ đêm, cùng một loại sản phẩm nhưng mỗi gian hàng lại bán với giá khác nhau. Thiết nghĩ cơ quan chức năng cần chấn chỉnh", vị hướng dẫn viên nói tại cuộc họp.

Còn ông Nguyễn Vũ Khắc Huy, Phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Kiên Giang lại cho rằng việc khách du lịch vắng trong dịp lễ vừa qua nguyên nhân chính chưa hẳn do giá vé máy bay. "Sở dĩ năm 2022 chúng ta thắng lớn là do du khách cuồng chân sau một thời gian dịch bệnh kéo dài. Trước thông tin Phú Quốc đang là điểm đến an toàn nên nhiều du khách lựa chọn chúng ta. Thế nên, muốn du khách tăng trở lại thì Phú Quốc phải có sản phẩm mới và đẩy mạnh truyền thông, đẩy mạnh kích cầu. Kích cầu ở đây không chỉ là chuyện của các doanh nghiệp mà chính quyền địa phương cần phải tham gia với vai trò là người dẫn đầu"- ông Huy nói.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND TP.Phú Quốc thừa nhận, tình trạng giá cả tăng cao không phải không có, nhưng chỉ là một vài trường hợp cá biệt và mức tăng giá cũng không đến nổi gấp đôi, gấp ba như phản ánh. "Chúng tôi cam kết sẽ tăng cường hơn nữa việc kiểm tra các cơ sở cung ứng dịch vụ nhằm lập lại kỷ cương trong công tác quản lý giá cả, nếu phát hiện cơ sở nào vi phạm, sẽ xử lý nghiêm.

Về vấn đề giá vé máy bay, do tất cả đại diện các hãng hàng không đều không có ý kiến trong cuộc họp nên UBND TP.Phú Quốc sẽ có báo cáo gửi về cho các các hãng hàng không với đề xuất các hãng tìm ra giải pháp đưa ra mức giá phù hợp hơn.