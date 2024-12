Phú Quốc: Giám sát an toàn giao thông qua camera, phạt nguội từ 1.1.2025

Ngày 20.12, Công an TP.Phú Quốc (Kiên Giang) thông báo đến các cơ quan ban ngành và người dân về việc triển khai giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

Theo đó, hệ thống camera giám sát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh Kiên Giang được lắp đặt trên các tuyến quốc lộ, địa bàn các huyện, thành phố trong tỉnh và TP.Phú Quốc. Hệ thống được bấm nút vận hành từ ngày 15.12 vừa qua.

Phú Quốc triển khai giám sát an toàn giao thông qua camera, phạt nguội từ ngày 1.1.2025 ẢNH: HOÀNG TRUNG

"Bắt đầu từ 0 giờ ngày 1.1.2025, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xử phạt các trường hợp vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát theo đúng quy định", thông báo nêu.

Như Thanh Niên đã thông tin, đầu tháng 11, Công an tỉnh Kiên Giang và lãnh đạo TP.Phú Quốc vận hành thí điểm hệ thống camera AI giám sát an ninh trật tự tại một số vị trí trọng điểm tại Phú Quốc.

Hệ thống camera lắp đặt ở các cửa ngõ giao thông, khu vực tập trung dân cư: cảng tàu khách Bãi Vòng, cảng An Thới, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Sun Group, casino Corona Phú Quốc, khu vực chợ đêm Phú Quốc và quảng trường Hồ Chí Minh.

Ngoài giám sát an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho người dân và du khách, hệ thống camera còn giám sát tình hình trật tự an toàn giao thông ở nhiều tuyến đường của TP.Phú Quốc.

Một lãnh đạo Công an TP.Phú Quốc cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vi phạm trật tự an toàn giao thông qua hình ảnh từ hệ thống camera gửi về, đơn vị sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.