Phú Quốc: Khen thưởng người bán trái cây giúp du khách Hàn Quốc tìm mẹ đi lạc



Sáng 11.11, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết địa phương đã khen thưởng một người dân đã giúp đỡ du khách Hàn Quốc tìm mẹ đi lạc.



Người được khen thưởng là anh Trần Hoàng Phương (38 tuổi, bán trái cây trên đường Trần Hưng Đạo, KP7 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc).

Anh Trần Hoàng Phương nhận giấy khen của UBND đặc khu Phú Quốc. ẢNH: CTV

Trước đó như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 19 giờ ngày 2.11, khi anh Phương đang ở cửa hàng trái cây thì có 2 du khách Hàn Quốc đến hỏi thăm và tìm mẹ bị lạc; đồng thời nhờ anh Phương trích xuất camera để tìm kiếm.

Theo chia sẻ từ 2 người con, người mẹ khoảng 70 tuổi, không còn minh mẫn nên các con đều rất lo lắng. Sau khoảng 15 phút kiểm tra camera, anh Phương phát hiện bà từng đi ngang qua cửa hàng của mình. Thấy các con của bà không rành đường, lại không biết tiếng Việt, anh Phương liền nhờ vợ trông cửa hàng, rồi lấy xe máy chở du khách Hàn đi tìm mẹ. Vừa đi vừa hỏi thăm người dân dọc đường hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa có kết quả.

Trước tình hình đó, anh Phương đã đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người xung quanh tìm giúp. Không lâu sau, có người báo thấy cụ bà chống gậy đi về hướng Suối Mây. Anh Phương đã cùng và người con lần theo chỉ dẫn và may mắn gặp được người mẹ đang đi bộ dọc đường.

Sau khi tìm được mẹ, du khách Hàn Quốc vui mừng khôn xiết, gửi cho anh Phương khoảng 500 USD để cảm ơn nhưng anh Phương nhất quyết không nhận.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc chia sẻ, hành động của anh Phương đã để lại hình ảnh rất đẹp trong mắt du khách, càng đặc biệt hơn đây là khách quốc tế. Qua đó xây dựng hình ảnh tốt đẹp, thân thiện, mến khách cho vùng đất và con người đặc khu Phú Quốc.







