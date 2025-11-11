Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Đời sống

Phú Quốc: Khen thưởng người bán trái cây giúp du khách Hàn Quốc tìm mẹ đi lạc

Hoàng Trung
Hoàng Trung
11/11/2025 12:47 GMT+7

UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) đã khen thưởng một người dân đã có hành động đẹp khi giúp đỡ du khách Hàn Quốc tìm thấy mẹ già đi lạc trên đảo.


Sáng 11.11, bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) cho biết địa phương đã khen thưởng một người dân đã giúp đỡ du khách Hàn Quốc tìm mẹ đi lạc.

Người được khen thưởng là anh Trần Hoàng Phương (38 tuổi, bán trái cây trên đường Trần Hưng Đạo, KP7 Dương Đông, đặc khu Phú Quốc).

Phú Quốc: Khen thưởng người bán trái cây giúp du khách Hàn Quốc tìm mẹ đi lạc- Ảnh 1.

Anh Trần Hoàng Phương nhận giấy khen của UBND đặc khu Phú Quốc.

ẢNH: CTV

Trước đó như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 19 giờ ngày 2.11, khi anh Phương đang ở cửa hàng trái cây thì có 2 du khách Hàn Quốc đến hỏi thăm và tìm mẹ bị lạc; đồng thời nhờ anh Phương trích xuất camera để tìm kiếm.

Theo chia sẻ từ 2 người con, người mẹ khoảng 70 tuổi, không còn minh mẫn nên các con đều rất lo lắng. Sau khoảng 15 phút kiểm tra camera, anh Phương phát hiện bà từng đi ngang qua cửa hàng của mình. Thấy các con của bà không rành đường, lại không biết tiếng Việt, anh Phương liền nhờ vợ trông cửa hàng, rồi lấy xe máy chở du khách Hàn đi tìm mẹ. Vừa đi vừa hỏi thăm người dân dọc đường hơn một giờ đồng hồ vẫn chưa có kết quả.

Trước tình hình đó, anh Phương đã đăng thông tin lên mạng xã hội nhờ mọi người xung quanh tìm giúp. Không lâu sau, có người báo thấy cụ bà chống gậy đi về hướng Suối Mây. Anh Phương đã cùng và người con lần theo chỉ dẫn và may mắn gặp được người mẹ đang đi bộ dọc đường.

Sau khi tìm được mẹ, du khách Hàn Quốc vui mừng khôn xiết, gửi cho anh Phương khoảng 500 USD để cảm ơn nhưng anh Phương nhất quyết không nhận.

Bà Nguyễn Thị Kim Loan, Phó chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc chia sẻ, hành động của anh Phương đã để lại hình ảnh rất đẹp trong mắt du khách, càng đặc biệt hơn đây là khách quốc tế. Qua đó xây dựng hình ảnh tốt đẹp, thân thiện, mến khách cho vùng đất và con người đặc khu Phú Quốc.



Tin liên quan

Người bán trái cây ở Phú Quốc giúp du khách Hàn tìm mẹ, kiên quyết từ chối 500 USD

Người bán trái cây ở Phú Quốc giúp du khách Hàn tìm mẹ, kiên quyết từ chối 500 USD

Người bán trái cây ở Phú Quốc giúp du khách Hàn Quốc tìm lại mẹ bị lạc hơn 2 giờ, kiên quyết không nhận 500 USD cảm ơn. Câu chuyện lan tỏa mạnh trên mạng xã hội Việt Nam lẫn báo Hàn Quốc.

Khám phá thêm chủ đề

phú quốc du khách du khách Hàn Quốc
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận