Phú Quốc khởi công xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính cao 9 tầng

Sáng 6.11, UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) tổ chức lễ khởi công xây dựng trụ sở Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc.

Tham dự buổi lễ có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công xây dựng Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc ẢNH: HOÀNG TRUNG

Biểu tượng cho sự phát triển của Phú Quốc trong giai đoạn mới

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, cho biết Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc được đầu tư xây dựng nhằm hình thành một khu hành chính tập trung, hiện đại, văn minh, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền; đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch, công tác.

Công trình không chỉ hoàn thiện hạ tầng kiến trúc đô thị của đảo ngọc mà còn là biểu tượng cho sự phát triển năng động, hiện đại và vững chắc của đặc khu trong giai đoạn mới.

Ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, phát biểu tại lễ khởi công ẢNH: HOÀNG TRUNG

Dự án được quy hoạch và thiết kế đồng bộ trên diện tích đất hơn 2 ha, trong đó diện tích đất xây dựng công trình chính 6.827 m2, diện tích sàn xây dựng trên 40.000 m2.

Công trình có 9 tầng nổi, được bố trí làm không gian làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ cho Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ đặc khu và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND đặc khu Phú Quốc.

Ngoài ra còn có 1 tầng hầm được bố trí làm khu vực đỗ xe, các phòng kỹ thuật phụ trợ và hệ thống hạ tầng an ninh, PCCC của tòa nhà.

Bên cạnh đó, còn có hệ thống sân đường, cây xanh, quảng trường hành chính và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ (điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, PCCC chuẩn quốc gia).

Hoàn thành dịp Quốc khánh 2.9.2027

Theo UBND đặc khu Phú Quốc, công trình được chia thành 4 giai đoạn và hoàn thành đúng dịp kỷ niệm 82 năm Quốc khánh.

Giai đoạn 1 (từ 6.11.2026 đến hết tháng 12.2026) tập trung huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức mặt bằng công trường; triển khai thi công phần móng, kết cấu tầng hầm và các hạng mục ngầm; đồng thời hoàn thiện hồ sơ thiết kế, biện pháp thi công và chuẩn bị vật tư, thiết bị cho các giai đoạn tiếp theo.

Phối cảnh Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc ẢNH: UBND ĐẶC KHU PHÚ QUỐC CUNG CẤP

Giai đoạn 2 (tháng 1.2027 đến hết tháng 4.2027) tập trung thi công kết cấu phần thân 9 tầng nổi; tổ chức thi công liên tục, kết hợp triển khai hệ thống kỹ thuật, cơ điện, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và các hạng mục kỹ thuật liên quan theo từng khu vực, từng tầng.

Giai đoạn 3 (tháng 5.2027 đến hết tháng 7.2027) hoàn thành cơ bản kết cấu công trình; tập trung thi công hoàn thiện kiến trúc, mặt dựng, hệ thống điện, điều hòa không khí, thông gió, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, thang máy và các hệ thống kỹ thuật đồng bộ.

Giai đoạn 4 (tháng 8.2027 đến ngày 2.9.2027) tập trung hoàn thiện toàn bộ công trình, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan; tổ chức kiểm tra, thử nghiệm, nghiệm thu các hệ thống, nghiệm thu công trình, hoàn thành các thủ tục cần thiết để bàn giao, đưa vào sử dụng theo quy định.

Các mốc tiến độ nêu trên sẽ được cụ thể hóa thành tiến độ chi tiết theo tuần, tháng và từng hạng mục công việc; thường xuyên cập nhật, điều chỉnh biện pháp tổ chức thi công để bảo đảm mục tiêu hoàn thành công trình Trung tâm hành chính đặc khu Phú Quốc vào ngày 2.9.2027.