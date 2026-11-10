Phú Quốc sắp có đêm Gala nghệ thuật tôn vinh văn hóa 54 dân tộc

Ngày 10.11, Trung tâm dịch vụ tổng hợp trực thuộc UBND đặc khu Phú Quốc (An Giang) đã có kế hoạch tổ chức đêm Gala "Sắc màu đảo ngọc - Hội tụ và tỏa sáng". Sự kiện nhằm hướng đến kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, đồng thời là một trong những hoạt động tiêu biểu chào đón APEC 2027.

Theo kế hoạch, chương trình diễn ra từ 19 giờ đến 21 giờ 30 ngày 21.11, tại quảng trường Trung tâm Văn hóa đặc khu Phú Quốc, dự kiến đón khoảng 400 đại biểu khách mời và hơn 2.000 khán giả tham dự.

Đêm Gala “Sắc màu đảo ngọc - Hội tụ và tỏa sáng” sẽ diễn ra tại quảng trường Trung tâm Văn hóa đặc khu Phú Quốc ẢNH: HOÀNG TRUNG

Chương trình hướng đến xây dựng không gian văn hóa cộng đồng rộng mở, góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc đang sinh sống, làm việc và học tập tại Phú Quốc. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh Phú Quốc năng động, văn minh, thân thiện và sẵn sàng hội nhập quốc tế.

Đêm Gala có 14 tiết mục nghệ thuật, kết hợp các yếu tố văn hóa truyền thống với hình thức biểu diễn hiện đại. Đáng chú ý là mở màn với tiết mục trống hội chào mừng do Câu lạc bộ Sen Vàng biểu diễn; tiết mục tốp ca múa Tự hào Việt Nam với sự tham gia của ca sĩ Blackky và vũ đoàn Ánh Dương; múa Sắc màu dân tộc Kinh - Hoa - Khmer - Chăm...

Chương trình còn giới thiệu những loại hình nghệ thuật dân gian như hòa tấu nhạc cụ Khmer, hát múa chầu văn, ca cổ... và khép lại bằng tiết mục 54 dân tộc anh em.

Bên cạnh biểu diễn nghệ thuật, Gala còn tổ chức các hoạt động giao lưu dân vũ, khiêu vũ, hò đối đáp giữa các câu lạc bộ và khán giả. Người dân, du khách cũng có thể tham gia đố vui tìm hiểu về APEC 2027, văn hóa các dân tộc và các trò chơi sân khấu nhằm tăng cường sự giao lưu, gắn kết cộng đồng.