Phú Thọ xuống hạng nhì trước 3 vòng đấu, PVF-CAND có nguy cơ mất suất play-off

CLB Phú Thọ lập nhiều kỷ lục buồn



Không thể diễn tả được nỗi buồn của CLB Phú Thọ khi dễ dàng thua đối thủ Trường Tươi Bình Phước 0-3 trên sân nhà Việt Trì trong trận thủy chiến (hiệp 2 bắt đầu muộn gần 20 phút do mưa lớn). Các cầu thủ Phú Thọ đã cúi đầu lặng lẽ, lê những bước chân nặng nề vì dù còn 3 trận chưa đấu nhưng với khoảng cách quá xa (13 điểm) so với đội đứng trên là Đồng Tháp thì dù có thắng hết các trận còn lại, đội bóng này cũng phải trở lại với sân chơi hạng nhì.

CLB Phú Thọ nhiều trận đá sân nhà mà vắng khán giả Minh Tú

Đây là kết cục đã được dự báo khi mùa này, đội Phú Thọ đã thi đấu rất thiếu ổn định, liên tục thua và chật vật ở nhóm cuối. Cho dù được đầu tư khá tốt từ khi bắt đầu chơi hạng nhất trong 2 mùa qua, nhưng CLB Phú Thọ vẫn thiếu một định hướng rõ ràng và không thể bật lên được do cách quản lý còn nhiều bất cập. Việc thay đổi HLV liên tục từ Vũ Như Thành, Hồ Hoàng Tiến rồi đến Nghiêm Xuân Mạnh cho thấy bất ổn đó không thể mang lại hiệu quả trong lối chơi. Ngay lãnh đạo đội nhiều lúc vẫn còn can thiệp vào chuyên môn và tạo ra hình ảnh xấu khi bị rất nhiều thẻ phạt từ trọng tài do những phản ứng quá đà và không nên có.

CLB Phú Thọ sẽ chia tay giải hạng nhất Minh Tú

Con số 9 thẻ đỏ và 44 thẻ vàng mà CLB Phú Thọ nhận được ở 19 trận là quá nhiều, trong đó có rất nhiều thẻ từ cách hành xử phản cảm, trở thành đội vi phạm phong cách thi đấu nhiều nhất, chiếm gần một nửa tổng số thẻ đỏ của cả giải (21 thẻ đỏ). Ngoài ra chỉ với 4 bàn thắng và 32 bàn thua cũng cho thấy hiệu suất ghi bàn và khả năng bảo vệ cầu môn của Phú Thọ là yếu đến chừng nào. Đội Phú Thọ chỉ duy nhất có 1 trận thắng trước đội đứng trên mình là Đồng Nai 1-0, 3 trận hòa trước Hòa Bình, Huế và Phù Đổng Ninh Bình, còn lại đều thua hết. Nặng nhất là lọt đến 7 bàn trong 2 trận gặp Đà Nẵng. Kết quả này cho thấy họ xứng đáng xuống hạng mùa sau.

Trường Tươi Bình Phước có thể đuổi kịp PVF-CAND

3 bàn thắng của Vũ Đức Duy, Điểu Quy và Hữu Khôi trong trận thắng Phú Thọ đã giúp Trường Tươi Bình Phước giữ vững vị trí thứ 3 với 29 điểm, thu hẹp khoảng cách còn 4 điểm với đội thứ nhì PVF-CAND, 33 điểm (đội đã để Hòa Bình cầm chân 1-1. Sau khi Huỳnh Công Đến mở tỷ số cho PVF-CAND, nhưng sang hiệp 2 dù còn 10 người trên sân, Nguyễn Thế Hùng đã dứt điểm đẹp mắt từ xa gỡ hòa cho đội chủ nhà). Tuy thua 4 điểm nhưng đội bóng Đông Nam bộ có nhiều hơn 1 trận chưa đá so với đối thủ và hoàn toàn có thể đuổi kịp PVF-CAND trong 2 vòng tới.

Pha đi bóng của Huỳnh Công Đến trước hàng thủ Hòa Bình Nga Nga





Cụ thể nếu Bình Phước ở vòng 20 (ngày 15.6) giành chiến thắng trước Hòa Bình trên sân nhà (PVF-CAND nghỉ đá) thì khoảng cách sẽ còn 1 điểm. Đến vòng 21 ngày 23.6, PVF-CAND gặp Đà Nẵng tại sân Hòa Xuân, còn đội của HLV Nguyễn Anh Đức gặp đối thủ đã hết hy vọng và an toàn trụ hạng là Phù Đổng Ninh Bình, hoàn toàn có thể có cơ hội lấy 3 điểm. Cho dù Đà Nẵng đã lên hạng nhưng đó là ngày thầy trò HLV Trương Việt Hoàng sẽ nhận Cúp vô địch giải hạng nhất nên sẽ chơi hết mình trên sân nhà. Vì vậy sẽ rất khó có điểm cho thầy trò HLV Mauro Jeronimo.

Niềm vui của Công Đến sau khi mở tỷ số nhưng PVF-CAND đã đánh mất chính mình khi bị gỡ hòa dù đối thủ chỉ còn 10 người Nga Nga

Đó cũng sẽ là 1 trận bản lề cho PVF-CAND vì nếu không có điểm trước Đà Nẵng thì nguy cơ sẽ bị Trường Tươi Bình Phước vượt qua và sẽ không thể nắm quyền tự quyết khi tiếp Đồng Nai trên sân nhà ở lượt cuối ngày 29.6 để tranh suất đá play-off. Nhờ kết quả hòa của PVF-CAND mà đội bóng miền Đông Nam bộ đang đứng trước thời cơ có thể vươn lên giành suất play-off. Dù đã ngã ngũ vé lên hạng (Đà Nẵng) và xuống hạng (Phú Thọ) nhưng với cuộc cạnh tranh gay gắt suất play-off thì 3 vòng cuối của giải hạng nhất sẽ vô cùng hấp dẫn.

Lê Văn Đô (phải) chơi lúng túng khiến hàng công của PVF-CAND bế tắc Nga Nga

Trận còn lại Đồng Nai thắng Long An 2-0, đẩy Đồng Tháp xuống áp chót bảng xếp hạng.

Kết quả xếp hạng sau 19 lượt đấu: 1/Đà Nẵng: 42 điểm, 2/PVF-CAND: 33 điểm, 3/Trường Tươi Bình Phước: 29 điểm, 4/Phù Đổng Ninh Bình: 24 điểm, 5/Huế: 23 điểm, 6/Long An: 23 điểm, 7/Bà Rịa-Vũng Tàu: 20 điểm, 8/Hòa Bình: 20 điểm, 9/Đồng Nai: 19 điểm, 10/Đồng Tháp: 19 điểm, 11/Phú Thọ: 6 điểm.