'Phù thủy thiết kế' Bill Bensley và sao Michelin quy tụ tại Đà Nẵng

Diễn ra tại khu nghỉ dưỡng mang đậm dấu ấn kiến trúc của "phù thủy thiết kế" - huyền thoại Bill Bensley, lễ hội quy tụ những tên tuổi của làng ẩm thực và sáng tạo thế giới, từ đầu bếp 3 sao Michelin Christian Le Squer đến các nghệ nhân ẩm thực từ Hồng Kông, Thái Lan và Việt Nam.

Lễ hội gây chú ý và được các tín đồ ẩm thực, nghệ thuật chào đón bởi sự xuất hiện của Christian Le Squer (áo trắng) - đầu bếp 3 sao Michelin của Pháp cùng "phù thủy thiết kế" Bill Bensley ẢNH: BTC

Lần trở lại Đà Nẵng này, Bill Bensley mang theo một dự án nghệ thuật và cảm xúc: bộ sưu tập (BST) tranh mới lấy cảm hứng từ loài voọc chà vá chân nâu tại bán đảo Sơn Trà.

Thay vì lựa chọn những đề tài quen thuộc, ông đưa hình ảnh loài linh trưởng quý hiếm vào những khung cảnh mang tính ngụ ngôn, nơi thiên nhiên và con người cùng xuất hiện trong những câu chuyện vừa hài hước vừa sâu sắc ẢNH: LỆ THỦY

BST mang tên Critically Well Behaved: Paintings of Red-Shanked Doucs, Human Vanity, and the Fragile Comedy of Survival (tạm dịch: Những bức tranh về voọc chà vá chân nâu, sự phù phiếm của con người và vở hài kịch mong manh của sự sinh tồn) không chỉ là một triển lãm hội họa, mà còn là lời nhắc nhở về sự mong manh của thiên nhiên trước những tác động từ con người. Qua lăng kính nghệ thuật của Bensley, voọc chà vá chân nâu vượt lên hình ảnh của một loài động vật quý hiếm để trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp độc đáo và những giá trị cần được gìn giữ của bán đảo Sơn Trà.

Trong BST, loài voọc chà vá chân nâu được tái hiện bằng ngôn ngữ hội họa giàu tính châm biếm, hóm hỉnh nhưng cũng đầy suy ngẫm ẢNH: LỆ THỦY

Điều đặc biệt là nguồn cảm hứng cho bộ sưu tập không đến từ những vùng đất xa xôi mà xuất phát ngay tại Sơn Trà - khu bảo tồn thiên nhiên nằm ở Đà Nẵng, nơi được xem là một trong những môi trường sống quan trọng nhất của loài voọc chà vá chân nâu trên thế giới. Qua lăng kính nghệ thuật của Bensley, hình ảnh biểu tượng của Sơn Trà được đưa đến gần hơn với công chúng quốc tế, đồng thời góp phần lan tỏa thông điệp về bảo tồn đa dạng sinh học.

La Maison 1888 - nhà hàng sao Michelin đầu tiên tại miền Trung Việt Nam, tâm điểm của các trải nghiệm trong khuôn khổ lễ hội Câu chuyện từ những nghệ nhân ẢNH: BTC

Bên cạnh nghệ thuật thị giác, lễ hội còn quy tụ những tên tuổi lớn của làng ẩm thực thế giới. Christian Le Squer, đầu bếp 3 sao Michelin danh tiếng của nước Pháp và là cố vấn ẩm thực của La Maison 1888. Với phong cách được ví như “haute couture” trong ẩm thực, Le Squer đã xây dựng thực đơn đặc biệt lấy cảm hứng từ các tác phẩm hội họa của Bill Bensley trong chương trình Bensley + Le Squer: Nghệ thuật tận hưởng cuộc sống.

Xuyên suốt chương trình là sự đan xen giữa các hoạt động ẩm thực, nghệ thuật và giải trí, tạo nên một trải nghiệm liên tục nhưng không lặp lại, cho phép khách tham dự khám phá lễ hội theo nhiều cách khác nhau ẢNH: LỆ THỦY

Sự kiện còn có sự góp mặt của đầu bếp 1 sao Michelin Junichi Yoshida từ Nhật Bản, đầu bếp Loïc Portalier của nhà hàng Louise (Hồng Kông), đầu bếp Hoàng Tùng của T.U.N.G Dining, đầu bếp Cường Nguyễn của An's Saigon cùng nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết.

Điểm đáng chú ý là lễ hội không xem nghệ thuật và ẩm thực như hai lĩnh vực tách biệt. Thay vào đó, các hoạt động được thiết kế như những cuộc đối thoại đa giác quan, nơi một bức tranh có thể truyền cảm hứng cho món ăn, còn một thực đơn lại tiếp nối câu chuyện về thiên nhiên và văn hóa bản địa. Đặc biệt, dấu ấn đáng nhớ nhất của lễ hội năm nay có lẽ là hành trình của những cá thể voọc chà vá chân nâu từ rừng Sơn Trà bước vào không gian nghệ thuật đương đại, trở thành biểu tượng cho vẻ đẹp tự nhiên của Việt Nam, đồng thời gửi gắm thông điệp về trách nhiệm bảo tồn những giá trị quý giá ấy cho các thế hệ tương lai.