Phú Yên phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Nới lỏng giãn cách xã hội

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Trần Hữu Thế đã có văn bản chỉ đạo áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội trên toàn toàn tỉnh theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24.4.2020 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, trừ xã An Chấn, H.Tuy An vẫn còn áp dụng nguyên tắc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi hoàn thành việc xét nghiệm và gỡ bỏ hết các khu vực phong tỏa theo quy định kể từ 0 giờ ngày 15.10.

Ngoài ra, các ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên và UBND tỉnh Phú Yên; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, nhất là khi nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ tập trung đông người phải đi đôi với xây dựng và thực hiện các biện pháp, phương án phòng chống dịch đảm bảo kiểm soát tốt tình hình theo phương châm “An toàn là trên hết”, “An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn”; tăng cường quản lý chặt chẽ người từ vùng, các tỉnh có dịch về địa phương, giám sát tốt việc dừng, đỗ các phương tiện lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A đi qua địa bàn tỉnh; tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo tình hình an ninh trật tự - an toàn xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch theo quy định.

Những hoạt động được phép mở trở lại tại TP.Tuy Hòa

Các hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời (công viên, vườn hoa…) thì không tập trung quá 30 người tại một khu vực trong cùng một thời điểm, giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc, bắt buộc phải đeo khẩu trang trong khi tham gia hoạt động.

Tắm biển được hoạt động từ 4-7 giờ hằng ngày và sau khi tắm xong phải lập tức rời đi ngay và không tập trung đông người tại một khu vực trên bãi biển; bắt buộc phải đeo khẩu trang trước và sau khi tắm biển; giữ khoảng cách tối thiểu 2 m khi tiếp xúc.

Đám tang, đám cưới được tổ chức nhưng không quá 30 người, phải được UBND phường, xã giám sát chặt chẽ, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các cơ sở giáo dục dạy học bằng hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT tỉnh Phú Yên và đảm bảo phù hợp tình hình phòng chống dịch của địa phương.





Các cơ sở kinh doanh dịch vụ thể dục, thể thao trong nhà, cắt tóc, gội đầu, làm móng, tập gym, yoga phục vụ không quá 10 người trong cùng một phòng hoặc không quá 30 người trong một khu vực riêng; giữ khoảng cách tối thiểu 1 m khi tiếp xúc, bắt buộc phải đeo khẩu trang. Người sử dụng dịch vụ phải được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát (không bán các loại rượu, bia) được hoạt động trở lại (trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát trên tuyến quốc lộ 1A) nhưng không phục vụ quá 10 khách trong cùng một phòng hoặc không quá 30 khách trong một khu vực riêng; giữ khoảng cách bàn với bàn tối thiểu 2 m, người với người tối thiểu 1 m và mỗi bàn tối đa 4 người.

Các điểm kinh doanh ăn uống vỉa hè, đường phố tuyệt đối không phục vụ tại chỗ, chỉ bán hàng mang về (phải được sự cho phép của UBND phường xã)...

Tiếp tục tạm dừng các hoạt động

Các hoạt động tập trung đông người tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự; các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, giải thi đấu thể thao; thư viện, bảo tàng, rạp chiếu phim. Hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí; cơ sở spa, làm đẹp (trừ cắt tóc, làm móng, gội đầu); bi da, karaoke, quán bar, massage, vũ trường; điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử.

Hoạt động của chợ tự phát, chợ đêm, phố ẩm thực, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua Phú Yên vẫn tiếp tục tạm dừng để phòng, chống dịch Covid-19.