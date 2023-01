Phú Yên: Tặng suất ăn miễn phí cho người dân đi xe máy về quê đón tết

Trong những ngày qua, Chi đoàn, Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên tổ chức hoạt động tiếp sức, hỗ trợ cho người dân đi xe mô tô, xe máy về quê đón tết khi đi ngang qua địa bàn tỉnh Phú Yên.

Trên QL1, đoạn qua xã An Mỹ (H.Tuy An, Phú Yên), các đơn vị đã phát miễn phí 450 suất ăn, gồm: cơm, bánh mì, bánh bao, bánh ngọt, sữa hộp, nước suối… cho người dân đang trên đường về quê đón tết. Thông qua hoạt động này, lực lượng CSGT cũng tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, đảm bảo các điều kiện an toàn khi điều khiển xe mô tô khi đi đoạn đường dài.





Đây là một trong những hoạt động trong chuỗi chương trình "Tình nguyện mùa đông năm 2022" và "Xuân tình nguyện năm 2023" của Chi đoàn và Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên.