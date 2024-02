Phú Yên: Xử phạt hai người lái xe máy lạng lách, đánh võng trên QL1

Chiều 20.2, thượng tá Võ Hùng Tường, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên, cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và tạm giữ phương tiện của hai thanh niên lái xe máy lạng lách, đánh võng, cản trở giao thông trên QL1, đoạn qua xã An Mỹ và xã An Chấn (H.Tuy An, Phú Yên). Hành vi này của hai thanh niên này được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Hai thanh niên điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng trên QL1, đoạn qua Phú Yên CẮT TỪ CLIP

Từ hình ảnh của camera hành trình, Trạm CSGT Tuy An (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên) tiến hành rà soát, khẩn trương truy xét người và phương tiện lưu thông trên QL1 vào thời điểm xảy ra vụ việc. Qua đó, lực lượng chức năng xác định xe liên quan là xe máy BS 78H1 - 522.79 do anh Nguyễn Đ.K (ngụ xã An Mỹ, H.Tuy An) đứng tên sở hữu.

Khi tiến hành nhận dạng hình ảnh trong clip, anh Đ.K xác nhận anh trai của mình là Nguyễn V.K (29 tuổi) trực tiếp điều khiển xe máy đánh võng, lạng lách trên QL1, gây cản trở giao thông, còn người ngồi sau xe là Kiều V.V (31 tuổi, cùng ở xã An Mỹ).

Cán bộ CSGT Công an tỉnh Phú Yên làm việc với hai thanh niên lái xe máy lạng lách, đánh võng trên QL1 Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên

Trạm CSGT Tuy An đã lập biên bản tạm giữ xe máy là phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Đồng thời, phối hợp Công an xã An Mỹ mời hai người ngồi trên xe máy để làm việc, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Tại buổi làm việc, hai thanh niên đã thừa nhận những hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng đã xử phạt hành chính số tiền 11,4 triệu đồng đối với các vi phạm: không đội mũ bảo hiểm, chở người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm; chạy xe lạng lách, đánh võng trên đường bộ; không có giấy phép lái xe theo quy định; chủ xe để xe cho người không đủ điều kiện điều khiển tham gia giao thông.