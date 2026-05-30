Phường An Khánh trao quà cho trẻ em cơ nhỡ nhân dịp Quốc tế thiếu nhi

Sáng 30.5, UBND phường An Khánh phối hợp Đoàn phường, Hội Liên hiệp phụ nữ phường cùng Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM tổ chức trao quà cho trẻ em cơ nhỡ tại chùa Diệu Giác. Hoạt động diễn ra nhân dịp Quốc tế thiếu nhi 1.6.



Dịp này, phường An Khánh đã chuẩn bị 44 phần quà để trao tận tay 44 em nhỏ tại mái ấm. Mỗi phần quà gồm tập, bút, sữa và một số vật dụng học tập thiết thực, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Không chỉ đơn thuần là món quà vật chất, đây còn được xem như phần quà tổng kết cuối năm học, ghi nhận những nỗ lực của các em trong suốt thời gian qua.

Trang bị kiến thức pháp luật cho trẻ em đặc biệt

Bên cạnh hoạt động trao quà, phường An Khánh cũng tổ chức tuyên truyền pháp luật và trợ giúp pháp lý cho các em. Chương trình hướng đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, phần lớn đang trong độ tuổi thiếu nhi và còn nhiều hạn chế trong việc tiếp cận kiến thức pháp luật.

Tại buổi sinh hoạt, các nội dung pháp luật được truyền tải bằng hình thức gần gũi, dễ hiểu, lồng ghép qua các câu chuyện, tình huống thực tế. Những kiến thức về phòng tránh xâm hại, kỹ năng tự bảo vệ, cũng như cách ứng xử an toàn trên môi trường mạng được chia sẻ nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi, giúp các em dễ tiếp nhận hơn.

Luật sư Đào Thanh Long (Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước TP.HCM) nhấn mạnh, trẻ em là mầm non của tương lai đất nước. Hoạt động trợ giúp pháp lý sẽ giúp các em bước đầu hiểu được khái niệm pháp luật, quyền trẻ em, nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình.

Em Văn Thanh Tâm (20 tuổi), sống tại mái ấm tình thương chùa Diệu Giác từ khi mới vài tháng tuổi. Bản thân thuộc diện nhân khẩu đặc biệt nên Thanh Tâm còn nhiều băn khoăn liên quan đến việc làm căn cước và các quyền lợi đi kèm. Trước đó, em Tâm cũng đã tìm hiểu nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa rõ, nhất là các thủ tục và quy định áp dụng với trường hợp của mình.

Hướng đến ngày Quốc tế thiếu nhi, hoạt động góp phần lan tỏa yêu thương, thể hiện sự chung tay của các cấp, ngành, đặc biệt là phường An Khánh trong việc chăm lo, bảo vệ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, giúp các em sống và học tập trong môi trường an toàn, nhân ái hơn.