Phương án nào cải tạo chung cư cũ?

Theo Thông tư số 31/2026 của Bộ Xây dựng có hiệu lực từ ngày 15.12.2026, đối với nhà chung cư hiện hữu, trong vòng 6 tháng kể từ khi quy định có hiệu lực, chủ sở hữu hoặc đơn vị được ủy quyền phải rà soát hiện trạng khu vực để xe điện, sạc xe điện và đổi pin; trường hợp chưa đáp ứng quy chuẩn mới phải tiến hành sửa chữa, cải tạo theo quy định. Các chuyên gia đều cho rằng đây là một thách thức rất lớn, đặc biệt đối với các chung cư đã đưa vào sử dụng nhiều năm.

Với các chung cư cũ, cần có sự phối hợp đồng bộ từ cơ quan chức năng, lực lượng PCCC, điện lực, ban quản lý chung cư cho đến UBND phường để tổ chức thực hiện giữ và sạc xe điện Ảnh: Đình Huy

TS Trần Việt Anh, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM, phân tích: Các công trình này vốn không được thiết kế cho nhu cầu sạc xe điện quy mô lớn nên sẽ phát sinh nhiều vấn đề về công suất điện, thông gió, thoát hiểm, hệ thống báo cháy và chữa cháy. Bên cạnh đó còn là áp lực về kinh phí cải tạo và sự đồng thuận của cư dân. Khó khăn lớn nhất không nằm ở quy định mà ở quá trình triển khai. Nhiều chung cư hiện nay thiếu quỹ bãi đỗ xe, thiếu không gian kỹ thuật và chưa có nguồn kinh phí sẵn sàng cho việc nâng cấp. Nếu không có hướng dẫn cụ thể, một số nơi có thể chọn giải pháp đơn giản là hạn chế hoặc từ chối xe điện, điều này đi ngược lại chủ trương chuyển đổi xanh.

Vì thế, giải pháp là cần triển khai theo hướng hỗ trợ; các bộ, ngành cần sớm ban hành hướng dẫn kỹ thuật mẫu cho từng loại hình chung cư; cho phép sử dụng hợp lý quỹ bảo trì để nâng cấp hạ tầng an toàn; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư trạm sạc theo hình thức xã hội hóa; đồng thời có lộ trình chuyển tiếp phù hợp đối với các công trình cũ. Mục tiêu cuối cùng là tạo điều kiện để xe điện phát triển trong một môi trường an toàn và bền vững hơn.

Còn theo Th.S Lê Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Tư vấn ứng dụng kinh tế (Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM), phải thẳng thắn nhìn nhận rằng không phải tất cả chung cư cũ hiện nay đều có thể cải tạo được ngay. Để đảm bảo tính khả thi, giải pháp trước mắt là khu vực nào đủ điều kiện, làm được thì phải ưu tiên triển khai trước.

Để làm được điều này, cần có sự phối hợp đồng bộ từ cơ quan chức năng, lực lượng PCCC, ngành điện lực, ban quản lý chung cư cho đến UBND phường. Một tổ công tác liên ngành cần được thành lập để tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn. Qua đó, phân loại và đưa ra kết luận cụ thể: những nơi nào có cấu trúc hạ tầng phù hợp, khả năng chịu tải điện tốt và chi phí cải tạo ở mức hợp lý thì sẽ cấp phép cho cải tạo trước.

Đối với những chung cư cũ quá xuống cấp hoặc không thể can thiệp sâu vào kết cấu hạ tầng, sẽ chuyển hóa tiếp tục ở bước sau. Ở giai đoạn này, nhà nước cần có các chính sách hỗ trợ khác biệt hoặc tính đến phương án quy hoạch các vị trí đỗ và sạc xe điện tập trung ở những khu vực lân cận, không gian thông thoáng và có tính khả thi cao hơn. Cách tiếp cận cuốn chiếu này vừa giúp giải quyết nhu cầu bức thiết của người dân, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối và không gây áp lực quá tải lên hạ tầng đô thị cũ.