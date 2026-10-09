Trường ĐH Sài Gòn sau sáp nhập, không trường hợp nào chấm dứt hợp đồng lao động

UBND TP.HCM có quyết định sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu vào Trường ĐH Sài Gòn ảnh: phạm hữu

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 7.10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Mạnh Cường ký quyết định sáp nhập Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu vào Trường ĐH Sài Gòn. Theo quyết định này, Trường ĐH Sài Gòn tiếp nhận nguyên trạng toàn bộ cơ sở vật chất, tài sản, tài chính, quyền và nghĩa vụ hợp pháp, hồ sơ sinh viên, hồ sơ viên chức, người lao động, các hồ sơ chuyên môn và các nội dung liên quan của Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu sau khi sáp nhập.

Thực hiện quyết định trên, Trường ĐH Sài Gòn xây dựng dự thảo đề án sau sáp nhập, trong đó một nội dung đáng chú ý liên quan đến việc sắp xếp nhân sự.

Trường tiếp tục sử dụng tất cả số lao động làm việc theo hợp đồng lao động hiện có

Thống kê đến thời điểm hiện tại, Trường ĐH Sài Gòn có 933 người làm việc, gồm 510 giảng viên (trong đó tỷ lệ tiến sĩ, PGS, GS chiếm hơn 50%); 1 cử nhân (nghiên cứu sinh) trợ giảng, 136 giáo viên phổ thông và 286 chuyên viên, nhân viên hỗ trợ, phục vụ.

Trong khi đó, Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu có tổng số viên chức và người lao động là 93 người. Trong đó: viên chức có 81 người (64 giảng viên và 18 viên chức chuyên viên, cán sự); hợp đồng lao động có 12 người. Về trình độ chuyên môn có 12 tiến sĩ, 58 thạc sĩ, 12 cử nhân ĐH, 2 cử nhân cao đẳng, 1 trung cấp và 9 người thuộc trình độ khác. Tính riêng đội ngũ giảng viên cơ hữu, trường có 64 người, trình độ sau ĐH có 60 người, trong đó có 12 tiến sĩ.

Theo dự thảo đề án Trường ĐH Sài Gòn mới, ngay sau khi sáp nhập, trường thực hiện sắp xếp, tổ chức lại đội ngũ viên chức, người lao động theo tiêu chí, tiêu chuẩn của trường ĐH, đảm bảo đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao.

Trong đó, với viên chức quản lý, giữ nguyên vị trí Ban giám hiệu của Trường ĐH Sài Gòn trước khi sáp nhập (1 hiệu trưởng, 3 phó hiệu trưởng). Sau khi có quyết định sáp nhập, trường xem xét, quyết định bổ nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc trường theo quy định, trên cơ sở cán bộ có đủ các tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, trình độ, năng lực, kinh nghiệm; đủ khả năng để tiếp tục đảm nhiệm chức danh lãnh đạo, quản lý.

Với viên chức, người lao động không giữ chức vụ quản lý, việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở đề án vị trí việc làm của Trường ĐH Sài Gòn đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu. Song song đó, đào tạo bồi dưỡng cho viên chức chưa đạt tiêu chuẩn về trình độ, năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ để tiếp tục sử dụng, bố trí lại cho phù hợp. Đáng chú ý, trường tiếp tục sử dụng tất cả số lao động làm việc theo hợp đồng lao động hiện có, không có trường hợp nào phải chấm dứt hợp đồng lao động.

Sau khi đề án sáp nhập trường được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Trường ĐH Sài Gòn thực hiện các chế độ chính sách về viên chức, người lao động theo quy định hiện hành, đảm bảo duy trì chế độ, chính sách đối với viên chức và người lao động của Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu như hiện hưởng. Riêng các viên chức có trình độ tiến sĩ sẽ thực hiện theo chính sách, chế độ hiện hành của Trường ĐH Sài Gòn. Tùy vào điều kiện cụ thể, kế hoạch phát triển và khai thác tại cơ sở trong thời gian tiếp theo, trường sẽ điều chỉnh chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động phù hợp.

Sinh viên, học viên đang theo học tại Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ được tiếp nhận và cấp bằng tốt nghiệp của Trường ĐH Sài Gòn (sau sáp nhập) ảnh: cdspbrvt.edu.vn

Phương án cấp bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học viên sau sáp nhập

Tính đến ngày 1.12.2025, Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu có 1.078 người học, trong đó có 780 sinh viên đào tạo cao đẳng chính quy.

Dự thảo đề án sáp nhập cũng nêu rõ việc đảm bảo việc chuyển tiếp đào tạo không bị xáo trộn, ảnh hưởng đến quá trình, kết quả học tập trước đây và phù hợp với nguyện vọng của sinh viên, học viên. Các sinh viên, học viên của Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu sau khi sáp nhập tiếp tục được đào tạo theo quy định của chương trình.

Số sinh viên, học viên đang theo học tại Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ được tiếp nhận và cấp bằng tốt nghiệp của Trường ĐH Sài Gòn sau khi hoàn thành chương trình đào tạo. Đồng thời, trường tạo điều kiện để sinh viên tốt nghiệp cao đẳng được học liên thông lên ĐH tại trường. Bảo đảm mọi quyền lợi được thụ hưởng đối với người học, giữ nguyên các chế độ chính sách, ưu tiên, hỗ trợ mà người học đang thụ hưởng tại Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu.

Dự kiến thời gian tới, Trường ĐH Sài Gòn sau sáp nhập tiếp tục duy trì quy mô đào tạo và tổ chức giảng dạy đối với các ngành, các khóa đã tuyển sinh của Trường CĐ Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu. Sau sáp nhập, trường tiếp tục tổ chức đào tạo các ngành trình độ cao đẳng, chương trình liên kết đại học hệ vừa làm vừa học, đồng thời tuyển sinh bậc ĐH trở lên các ngành đào tạo của Trường ĐH Sài Gòn nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế xã hội của thành phố.