Phường Chợ Lớn có 'hủ tiếu nhà giàu', cà ri gà, lẩu cá cù lao trứ danh

Phường Chợ Lớn hình thành trên cơ sở sáp nhập từ 4 phường gồm 11, 12, 13, 14 của Q.5 cũ. Phường có diện tích 1,67 km2 với dân số 85.066 người. Trụ sở làm việc của đơn vị hành chính mới nằm ở số 131 Triệu Quang Phục, trước là trụ sở Trung tâm Văn hóa Q.5. Đây là nơi tập trung đông người Hoa sinh sống và là điểm đến hấp dẫn với loạt quán ăn trứ danh như cà phê vợt Ba Lù, "hủ tiếu nhà giàu", cà ri gà Sinh Ký, lẩu cá cù lao Dân Ích… thu hút thực khách sành ăn khắp nơi.

Cà phê vợt Ba Lù vang danh ở phường Chợ Lớn

Quán cà phê Ba Lù có lịch sử hơn 70 năm trong chợ Phùng Hưng, phường Chợ Lớn (Q.5). Tới nay quán vẫn duy trì kiểu rang xay cũ bằng củi thêm bơ, muối, rượu để dậy mùi thơm đặc trưng.

Cà phê vợt Ba Lù nhắc nhớ nhiều ký ức của những thế hệ người Sài Gòn - TP.HCM ẢNH: THANH NIÊN

Vị cà phê của người Hoa khá nhẹ, thơm và hơi ngậy dễ làm người thưởng thức bằng lòng. Tuy người chủ đầu tiên của quán là ông Ba Lù đã qua đời nhưng những người con của ông vẫn trung thành với cách rang xay cũ truyền thống, nên hương vị bao năm qua vẫn vậy.

Anh Chung Quốc Hùng (52 tuổi), thế hệ thứ 2 trong gia đình được truyền nghề bán cà phê vợt. Nhiều năm trở lại đây, không chỉ có khách lớn tuổi và trung niên mà còn có thêm nhiều khách du lịch và giới trẻ tìm đến đây thưởng thức cà phê.

Cùng với cà phê vợt Cheo Leo, cà phê vợt Phan Đình Phùng… Ba Lù là quán cà phê vợt lừng danh, nổi tiếng bậc nhất và là một trong những quán có tuổi đời lâu nhất ở TP.HCM còn tồn tại.

50 năm cà ri gà Sinh Ký

Quán cà ri gà Sinh Ký của ông Trần Quốc Uy (56 tuổi) suốt bao thập kỷ qua là chốn quen của nhiều thực khách mà cư dân ở khu Chợ Lớn nói riêng và TP.HCM ít ai không biết.

Cà ri gà Sinh Ký được nhiều thực khách yêu thích ẢNH: CAO AN BIÊN

Ông Uy xác nhận người đầu tiên mở quán ăn này chính là cha ông - ông Trần Tiêu Sanh. Ông Sanh là người Quảng Đông, tới Sài Gòn từ rất lâu trước năm 1975 và làm việc cho một tờ báo Hoa ngữ ở Sài Gòn, cũng trên con đường bán quán ăn này - Triệu Quang Phục.

Có đến 7 người con, với đồng lương ký giả của ông Sanh và công việc làm thợ may của vợ không đủ để trang trải nên 2 vợ chồng ông nghĩ thêm kế sinh nhai nuôi sống gia đình. Khi đó, ông quyết định mở quán Sinh Ký bán món cà ri gà, dẫu rằng đây cũng không phải là một món ăn truyền thống của người Hoa.

Phần huyết trong tô cà ri khiến nhiều thực khách mê mẩn ẢNH: CAO AN BIÊN

Cứ như vậy, quán cà ri này đã nuôi sống cả gia đình ông Uy suốt gần nửa thế kỷ qua. Hơn 10 năm trước, ông Sanh mất ở tuổi ngoài 90. Nhiều năm trước, vợ ông Sanh cũng mất ở tuổi 90 vì Covid-19. Ông cùng người thân trong nhà tiếp tục duy trì quán ăn truyền thống của gia đình.

"Hủ tiếu nhà giàu" gần bưu điện Chợ Lớn

Với giá rẻ nhất 100.000 đồng/tô, một quán hủ tiếu người Hoa có thâm niên hơn 50 năm tuổi ở TP.HCM vẫn hút khách nhờ món hủ tiếu cá bớp độc lạ. Đó là quán ăn được truyền qua 3 thế hệ của gia đình ông Trần Vĩnh Thành (48 tuổi) nằm bên hông Bưu điện Chợ Lớn (Q.5, TP.HCM). Với giá mỗi tô hủ tiếu mì dao động từ 100.000 - 150.000 đồng, hoặc hơn tùy nhu cầu, khách vẫn gọi vui đây là "hủ tiếu nhà giàu".

Ông Thành cho biết quán ăn của gia đình mình đã được truyền qua 3 đời, từ đời của ông bà. Quán được mở trước năm 1975, trước còn bán nhiều loại nước bên cạnh các món ăn đặc trưng, truyền thống của người Hoa.

Tô hủ tiếu người Hoa vang danh được khách gọi vui là "hủ tiếu nhà giàu" ẢNH: CAO AN BIÊN

"Ngoài 20 tuổi, tôi đã bắt đầu phụ bán. Lúc đó, có mẹ tôi bán cùng với các anh chị em. Năm 2021, mẹ mất vì tuổi cao, sức yếu. Nhà tôi có 7 anh chị em, nhiều chị em cùng tôi kế thừa", ông chủ chia sẻ. Dù giá không phải rẻ, tuy nhiên suốt bao năm qua quán vẫn đông đúc khách ủng hộ vì chất lượng xứng đáng với giá tiền.

Tìm ăn lẩu cá cù lao nửa thế kỷ, chè Hà Ký…

Quán lẩu cá Dân Ích nằm trên đường Châu Văn Liêm là địa điểm ẩm thực ưa thích của nhiều người. Quán ăn đã tồn tại ở Chợ Lớn ngót nghét 50 năm. Điểm độc đáo là quán vẫn còn lưu giữ được kiểu nồi lẩu từ xa xưa, là kiểu nồi cù lao bằng nhôm, có ống đốt than nằm ngay giữa nồi.

Để nấu nồi lẩu độc đáo này, người ta cho than hồng vào cái ống khói giữa nồi, thổi gió từ dưới lên khiến cho than cháy đỏ, tạo ra sức nóng làm chín nồi lẩu. Nước lẩu của quán cũng khá đặc biệt bên cạnh vị ngọt của cá còn có thêm vị thơm ngọt từ nhiều hương vị khác như mực, da heo, tôm, cải chua… hòa quyện tạo nên hương vị đậm đà làm say đắm người dùng. Khi thưởng thức món lẩu cá ở đây, bạn sẽ được ăn kèm cùng mì sợi to và bún.

Đừng bỏ qua lẩu cá Dân Ích khi ghé phường Chợ Lớn ẢNH: THANH NIÊN

Quán hay đông khách vào cả ngày thường và ngày nghỉ. Không gian quán đơn giản, phục vụ nhanh nhẹn, giá thành ổn định. Điểm cộng lớn nhất nữa là từ ông chủ, bà chủ đến nhân viên luôn niềm nở và quan tâm đến mỗi chi tiết nhỏ cho khách dù quán có đông khách đến cỡ nào. Đây là những tiêu chí khiến quán được thực khách yêu mến trong nhiều năm qua.

Ở phường Chợ Lớn còn có quán chè Hà Ký vang danh khắp TP.HCM suốt hàng thập kỷ qua. Quán chè nổi tiếng với các món chè Hoa độc đáo. Thực đơn tại Hà Ký rất đa dạng, từ chè đậu đỏ, đậu xanh đến chè mè đen và chè trứng cút.

Mỗi món chè đều mang hương vị đặc trưng riêng, hấp dẫn du khách bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa các nguyên liệu. Quán mở cửa từ chiều đến tối muộn, luôn đông đúc khách hàng, đặc biệt là vào cuối tuần

