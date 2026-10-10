Phường đầu tiên ở Đồng Nai ra mắt Kiosk dịch vụ công

Ngày 10.10, UBND phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đã ra mắt không gian đổi mới sáng tạo, hưởng ứng ngày chuyển đổi số quốc gia 10.10. Tại đây, lần đầu tiên Kiosk thông minh - Trạm dịch vụ công số (gọi tắt là Kiosk dịch vụ công) được giới thiệu, sẵn sàng hỗ trợ và phục vụ người dân thực hiện các thủ tục hành chính.

Nơi ươm mầm ý tưởng đổi mới sáng tạo

Theo UBND phường Bình Phước, không gian đổi mới sáng tạo phường Bình Phước có địa chỉ tại số 624, quốc lộ 14, phường Bình Phước (trụ sở Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh Bình Phước cũ). Tại đây, có nhiều không gian trưng bày, giới thiệu, trải nghiệm các giải pháp công nghệ, sản phẩm đổi mới sáng tạo, sản phẩm OCOP; các sản phẩm STEM/STEAM, khu vực thư viện số, phòng livestream…

Không gian đổi mới sáng tạo phường Bình Phước ẢNH: HOÀNG GIÁP

Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch UBND phường Bình Phước, cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng đây sẽ là nơi phát huy được tinh thần đổi mới sáng tạo, kết nối với các trường học, doanh nghiệp và các đối tượng khác. Đây cũng là nơi để ươm mầm, phát triển những ý tưởng, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo địa phương".

Không gian trưng bày các sản phẩm OCOP của địa phương ẢNH: HOÀNG GIÁP

Trong không gian đổi mới sáng tạo này có rất nhiều lĩnh vực, là nơi có thể quảng bá, giới thiệu sản phẩm; trao đổi, thảo luận để tìm ra những ý tưởng, những sáng kiến. Đáng chú ý, có Kiosk dịch vụ công, hỗ trợ người dân làm thủ tục một cách nhanh chóng, thuận tiện, dễ dàng.

Ông Hà Anh Dũng, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Đồng Nai (ở giữa) trải nghiệm Kiosk dịch vụ công

ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Chúng tôi nghĩ rằng đây là một trong những máy đầu tiên của thành phố Đồng Nai. Máy Kiosk dịch vụ công này rất tiện lợi, thủ tục đơn giản, bất cứ người dân nào cũng có thể thực hiện các thủ tục dịch vụ công. Trong thời gian tới, nếu máy hoạt động tích cực, hiệu quả, chúng tôi sẽ tiếp tục nhân rộng, đầu tư để nhân dân có thể tiếp cận dịch vụ công qua Kiosk dịch vụ công này", ông Khang nói.

Các em học sinh thích thú tương tác với robot tại không gian đổi mới sáng tạo ẢNH: HOÀNG GIÁP

Đưa hàng chục học sinh đến trải nghiệm tại không gian đổi mới sáng tạo phường Bình Phước, cô Trần Thị Ngọc Bích, Phó hiệu trưởng Trường THCS Tân Phú, chia sẻ: "Tôi thấy không gian này có rất nhiều sản phẩm, ý tưởng, giải pháp đổi mới khoa học công nghệ, ứng dụng AI... Đối với học sinh, đây là môi trường học tập, trải nghiệm, thực hành giúp các em phát triển ý tưởng, tinh thần đổi mới sáng tạo để ứng dụng vào học tập và cuộc sống, góp phần phát triển năng lực, phẩm chất cần thiết".

Cô Trần Thị Ngọc Bích, Phó hiệu trưởng Trường THCS Tân Phú đưa học sinh đi trải nghiệm các không gian đổi mới sáng tạo ẢNH: HOÀNG GIÁP

Kiosk dịch vụ công - chiếc máy "bình dân"

Ông Võ Hoàng Khai, Phó giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đồng Nai cho hay phường Bình Phước là hạt nhân đầu tiên khai trương trung tâm đổi mới sáng tạo phía bắc Đồng Nai (Bình Phước cũ).

Không gian dành cho các doanh nghiệp, người dân có nhu cầu livestream bán hàng ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Tôi hy vọng nơi đây sẽ là nơi hội tụ những ý tưởng kết nối giữa Nhà nước với doanh nghiệp, người dân cũng như những ý tưởng của tập thể, cá nhân. Bộ phận quản lý đổi mới sáng tạo tại đây sẽ tiếp nhận để trao đổi, truyền đạt những ý kiến, ý tưởng lên cấp cao hơn hoặc phối hợp với những viện, trường, trung tâm có liên quan để chúng ta triển khai những ý tưởng đó thành công trong thời gian tới", ông Khai kỳ vọng.

Ấn tượng với chiếc máy Kiosk dịch vụ công khi trực tiếp trải nghiệm, Phó giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ thành phố Đồng Nai cho rằng chiếc máy tích hợp nhiều phần mềm, công nghệ nhưng lại rất..."bình dân".

Ông Võ Hoàng Khai cho rằng Kiosk dịch vụ công "bình dân", vì ai cũng có thể thao tác được ẢNH: HOÀNG GIÁP

"Nếu có hiểu công nghệ thông tin hoặc không hiểu, thì vẫn áp dụng được. Chúng ta chỉ cần làm vài thao tác, có hướng dẫn rất cụ thể và nó sẽ cho ra những kết quả chúng ta mong muốn. Kiosk này hội tụ nhiều phần mềm, nhiều công nghệ vào đây để phục vụ người dân một cách thông dụng. Tôi nghĩ rằng Kiosk dịch vụ công này sẽ phục vụ tốt cho người dân trên địa bàn của phường Bình Phước trong thời gian tới", ông Khai nói.