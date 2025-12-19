Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Trung tâm Đổi mới sáng tạo y tế đi vào hoạt động

Khánh Vy
Khánh Vy
19/12/2025 06:04 GMT+7

AstraZeneca cùng Đại học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội vừa công bố ra mắt Trung tâm Đổi mới sáng tạo y tế tại Viện Nghiên cứu và ứng dụng AI thuộc ĐHBK Hà Nội.

Sáng kiến này được triển khai trong bối cảnh VN đang đối mặt với áp lực y tế gia tăng từ tốc độ già hóa dân số nhanh và biến đổi khí hậu, làm gia tăng các bệnh không lây nhiễm (tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, COPD, hen suyễn, ung thư). Bệnh ở độ tuổi trẻ hơn trong lực lượng lao động; nhiều trường hợp chẩn đoán muộn làm giảm hiệu quả điều trị và tăng chi phí. Từ đó, trung tâm được thành lập nhằm đẩy mạnh các đổi mới sáng tạo y tế dựa trên AI, thúc đẩy khả năng tiếp cận các giải pháp y tế tiên tiến tại VN.

Trung tâm Đổi mới sáng tạo y tế ra mắt tại ĐHBK Hà Nội , thúc đẩy ứng dụng AI - Ảnh 1.

Lãnh đạo AstraZeneca VN và lãnh đạo ĐHBK Hà Nội trao biên bản ghi nhớ hợp tác

Ảnh: AstraZeneca

Trung tâm là thành viên Mạng lưới A.Catalyst Network, bao gồm hơn 20 trung tâm trên thế giới. Tại VN, cơ sở này tập trung đẩy nhanh ứng dụng AI trong y tế thông qua phòng nghiên cứu và phát triển các giải pháp thử nghiệm lâm sàng thế hệ mới, khoa học y sinh, nghiên cứu y tế…

Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AstraZeneca VN, cho biết: "Trung tâm Đổi mới sáng tạo y tế đại diện cho một cột mốc chiến lược trong tầm nhìn của chúng tôi về việc khai thác AI và công nghệ số cho chăm sóc sức khỏe toàn diện tại VN và khu vực. Chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái kết nối các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, các cơ quan chính phủ và các tổ chức y tế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo mang đến các giải pháp số hỗ trợ nhân viên y tế và người dân phát hiện, chẩn đoán, quản lý một số bệnh, hướng đến cải thiện kết quả điều trị…".

Tin liên quan

AstraZeneca VN được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025

AstraZeneca VN được công nhận là một trong những nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025

Ngày 15.8, tại TP.HCM, Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam được HR Asia, tổ chức uy tín về nhân sự, trao tặng danh hiệu 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2025'.

AstraZeneca VN tiếp tục vào Top 50 doanh nghiệp phát triển bền vững

Bộ Y tế: Người tiêm vắc xin AstraZeneca không cần xét nghiệm đông máu

Khám phá thêm chủ đề

Đại học bách khoa hà nội ứng dụng AI y tế đổi mới sáng tạo AstraZeneca VN điều trị
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận