Trung tâm Đổi mới sáng tạo y tế đi vào hoạt động

Sáng kiến này được triển khai trong bối cảnh VN đang đối mặt với áp lực y tế gia tăng từ tốc độ già hóa dân số nhanh và biến đổi khí hậu, làm gia tăng các bệnh không lây nhiễm (tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường, COPD, hen suyễn, ung thư). Bệnh ở độ tuổi trẻ hơn trong lực lượng lao động; nhiều trường hợp chẩn đoán muộn làm giảm hiệu quả điều trị và tăng chi phí. Từ đó, trung tâm được thành lập nhằm đẩy mạnh các đổi mới sáng tạo y tế dựa trên AI, thúc đẩy khả năng tiếp cận các giải pháp y tế tiên tiến tại VN.

Lãnh đạo AstraZeneca VN và lãnh đạo ĐHBK Hà Nội trao biên bản ghi nhớ hợp tác Ảnh: AstraZeneca

Trung tâm là thành viên Mạng lưới A.Catalyst Network, bao gồm hơn 20 trung tâm trên thế giới. Tại VN, cơ sở này tập trung đẩy nhanh ứng dụng AI trong y tế thông qua phòng nghiên cứu và phát triển các giải pháp thử nghiệm lâm sàng thế hệ mới, khoa học y sinh, nghiên cứu y tế…

Ông Atul Tandon, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AstraZeneca VN, cho biết: "Trung tâm Đổi mới sáng tạo y tế đại diện cho một cột mốc chiến lược trong tầm nhìn của chúng tôi về việc khai thác AI và công nghệ số cho chăm sóc sức khỏe toàn diện tại VN và khu vực. Chúng tôi đang xây dựng một hệ sinh thái kết nối các doanh nghiệp, nhà nghiên cứu, các cơ quan chính phủ và các tổ chức y tế để thúc đẩy đổi mới sáng tạo mang đến các giải pháp số hỗ trợ nhân viên y tế và người dân phát hiện, chẩn đoán, quản lý một số bệnh, hướng đến cải thiện kết quả điều trị…".