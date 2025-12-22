Phường đầu tiên ở TP.HCM cho phép xây tạm sân pickleball trên đất hoang hóa

Theo đó, hiện UBND phường Bình Trưng cho phép xây dựng tạm công trình thể dục thể thao như sân pickleball, sân bóng đá, sân bóng rổ, sân cầu lông, gym, thể hình… trên đất trống, đất hoang hóa.

Bình Trưng là phường đầu tiên ở TP.HCM cho xây sân thể thao, trong đó có sân pickleball trên đất hoang hóa ẢNH: ĐÌNH SƠN

Ông Võ Quốc Trường, Phó chủ tịch UBND phường Bình Trưng được giao chịu trách nhiệm tổ chức ban hành quy trình tạm, thủ tục, hồ sơ đề án. Tổ chức thẩm định, chấp thuận phương án; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện của tổ chức, cá nhân đảm bảo theo đề án của UBND phường.

Trước đó, UBND phường Bình Trưng đã ban hành đề án chấp thuận về địa điểm, quy mô xây dựng công trình tạm phục vụ hoạt động thể dục thể thao, kinh doanh có thời hạn trên địa bàn phường.

Theo đề án, tổ chức, cá nhân có quyền sử dụng đất hợp pháp, có địa chỉ kinh doanh trên địa bàn phường, nội dung đăng ký kinh doanh phù hợp thì được xem xét cho làm công trình tạm phục vụ các loại hình thể dục thể thao như sân bóng đá, sân bóng rổ, sân quần vợt, sân cầu lông, sân pickleball, sân tập golf, bóng bàn, gym, thể hình… với quy mô diện tích đất thuộc quyền quản lý, sử dụng.

Thời hạn tồn tại công trình tùy vào quy mô, mức độ, tính chất của hoạt động thể dục thể thao từ 1 - 24 tháng. Nếu có thay đổi về quy định pháp luật liên quan xây dựng công trình tạm thì chủ đầu tư phải tháo dỡ công trình không điều kiện và hoàn trả mặt bằng như cũ.

Chủ đầu tư phải cam kết thực hiện tháo dỡ ngay, không điều kiện công trình tạm theo yêu cầu của địa phương nếu có phát sinh tranh chấp, lấn chiếm hoặc không đảm bảo về vệ sinh môi trường, bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy…

Việc cho xây sân thể thao trên đất trống nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai ẢNH: ĐÌNH SƠN

Phường Bình Trưng có 1.482 ha đất phần lớn được quy hoạch: đất nhóm nhà ở, đất công trình hạ tầng xã hội, đất công trình hạ tầng kỹ thuật, đất sử dụng hỗn hợp đa chức năng.

Qua rà soát, hiện có khoảng 58 khu đất dự án để trống, với tổng diện tích khoảng 170 ha hoang hóa, gây lãng phí, trong bối cảnh thị giá đất đai tại phường Bình Trưng ở mức cao.

Bên cạnh đó, đất của người dân sử dụng cũng còn bỏ trống, chưa xây dựng do vướng quy hoạch, nằm trong các dự án chưa được bồi thường, chưa hoàn thiện pháp lý sử dụng đất…

Vì vậy, để tránh việc san lấp, xây dựng không phép, phát sinh các vấn đề phức tạp về trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường, tăng thêm không gian luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe người dân... phường Bình Trưng cho phép xây dựng công trình tạm nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tài nguyên, chống lãng phí...