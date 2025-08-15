Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Phường lớn nhất Đồng Tháp: Phấn đấu thu nhập 130 triệu đồng/người/năm

Trần Ngọc
Trần Ngọc
15/08/2025 19:47 GMT+7

Trong 2 ngày 14 và 15.8, Đảng bộ P.Cao Lãnh (Đồng Tháp) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là phường có diện tích lớn nhất tỉnh và là tỉnh lỵ của tỉnh Đồng Tháp trước khi sáp nhập với tỉnh Tiền Giang.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, cùng lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp, lãnh đạo TP.Cao Lãnh qua các thời kỳ và 250 đại biểu đại diện cho hơn 5.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ P.Cao Lãnh tham dự đại hội.

Phường lớn nhất Đồng Tháp: Phấn đấu thu nhập 130 triệu đồng/người/năm- Ảnh 1.

Ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ P.Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030

ẢNH: TRẦN NGỌC

P.Cao Lãnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất 9 xã, phường thuộc TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (cũ). Đây là đơn vị cấp xã có diện tích lớn nhất tỉnh Đồng Tháp sau sáp nhập. 

Thời gian qua, kinh tế của phường có sự thay đổi rõ nét, đời sống nhân dân được cải thiện. Đến nay, thu nhập bình quân của người dân đạt gần 87 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 54 triệu đồng so với năm 2020. Hộ nghèo giảm chỉ còn 0,59%, hộ cận nghèo còn 2,22%.

Phường lớn nhất Đồng Tháp: Phấn đấu thu nhập 130 triệu đồng/người/năm- Ảnh 2.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các chỉ tiêu của Đảng bộ P.Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

ẢNH: TRẦN NGỌC

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, P.Cao Lãnh tập trung khai thác thế mạnh đặc trưng để bứt phá, đưa phường phát triển toàn diện, giữ vai trò hạt nhân trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng; xây dựng P.Cao Lãnh trở thành đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống. 

Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 12 chỉ tiêu quan trọng của nhiệm kỳ. Trong đó phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt 9%; thu nhập bình quân đến năm 2030 đạt 130 triệu đồng/người/năm; không còn hộ nghèo.

Phường lớn nhất Đồng Tháp: Phấn đấu thu nhập 130 triệu đồng/người/năm- Ảnh 3.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ P.Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2025-2030

ẢNH; TRẦN NGỌC

Đại hội đã thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ P.Cao Lãnh, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 33 người. Trong đó, ông Nguyễn Hùng Tráng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Cao Lãnh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Lê Quốc Phong, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp đề nghị Đảng bộ P.Cao Lãnh tập trung 5 nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự để đạt mục tiêu đề ra và nâng cao đời sống cho nhân dân.

Ông Lê Quốc Phong nhấn mạnh: "Cao Lãnh, vùng đất giàu giá trị lịch sử, văn hóa, nơi an nghỉ Cụ phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, nơi lưu dấu những đóng góp to lớn của các bậc tiền nhân như ông bà Đỗ Công Tường. Trong hành trình khai phá, phát triển, đang được kỳ vọng sẽ có những chuyển mình mạnh mẽ trong những năm tới. Trong mọi khó khăn luôn có cơ hội. Trong mọi sự điều chỉnh luôn mở ra những hướng tiếp cận, phát triển mới, khơi dậy những tiềm năng mới, xuất hiện những hướng đi mới. Tỉnh ủy Đồng Tháp tin tưởng rằng, Cao Lãnh hôm nay với sự chung sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân sẽ làm nên những thành công mới, đưa P.Cao Lãnh tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, đóng góp quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh Đồng Tháp".

