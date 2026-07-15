Phường nhận trách nhiệm vì tái diễn việc 'rau phun thuốc hôm trước, hôm sau mang bán'

Sáng 15.7, tại kỳ họp thứ 5, HĐND TP.Hà Nội tổ chức tái chất vấn đối với việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Nội dung được đại biểu đặc biệt quan tâm tại phiên chất vấn sáng 15.7 là tình trạng rau vừa phun thuốc bảo vệ thực vật đã được thu hoạch, đưa ra thị trường tiêu thụ chỉ sau 1 ngày, thể hiện qua phóng sự được trình chiếu tại kỳ họp.

Hình ảnh người dân phun thuốc bảo vệ thực vật lên rau xanh ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND P.Phúc Lợi Nguyễn Thị Thanh Hằng thừa nhận địa phương có "một phần trách nhiệm" trong công tác quản lý địa bàn khi tình trạng này không được xử lý dứt điểm.

Theo bà Hằng, nội dung nêu trên là vấn đề tái chất vấn, từng được phản ánh đầu năm 2025, trước thời điểm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành.

Sau khi thành lập phường mới, từ ngày 1.7.2025, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo an toàn thực phẩm và đưa ra nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để kiểm soát địa bàn.

Giải trình thêm, bà Hằng cho biết, trên địa bàn hiện chỉ còn một phần nhỏ diện tích đất nông nghiệp, chủ yếu tập trung tại tổ dân phố số 1. Hiện có khoảng 30 hộ dân sản xuất nông nghiệp theo quy mô nhỏ, mang tính chất tự sản xuất, tự tiêu dùng trên phần đất của gia đình. Hiện, phường không có vùng sản xuất rau, quả diện tích lớn.

Chủ tịch UBND P.Phúc Lợi Nguyễn Thị Thanh Hằng trả lời chất vấn tại hội trường ẢNH: LÊ HẢI

Về các biện pháp quản lý, từ đầu năm 2025 đến hết 6 tháng đầu năm 2026, địa phương đã ban hành 10 thông báo, thực hiện 12 bài tuyên truyền và 9 đợt hướng dẫn liên quan đến sử dụng thuốc bảo vệ thực vật.

Đồng thời, phường phối hợp với trạm bảo vệ thực vật tổ chức tuyên truyền trực tiếp tới 30 hộ dân đang sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn quy trình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, công khai danh mục các loại thuốc được phép sử dụng và yêu cầu người dân không sử dụng các loại thuốc ngoài danh mục.

Tuy nhiên, trước những hình ảnh và phản ánh về tình trạng rau vừa phun thuốc đã được đưa đi tiêu thụ, lãnh đạo phường cho biết địa phương nghiêm túc tiếp thu và xác định đây là điểm nghẽn.

"Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tập trung kiểm soát, tăng cường công tác quản lý và thậm chí tiến hành xử phạt, cố gắng nhằm hạn chế việc tái vi phạm hành vi này", bà Hằng cam kết.

Truy trách nhiệm Ban quản lý chợ Long Biên về nguồn gốc hoa quả nhập khẩu

Cũng tại phiên chất vấn, đại biểu Nguyễn Lan Hương đã đặt câu hỏi về thực trạng hoa quả nhập khẩu không rõ nguồn gốc, thiếu hóa đơn chứng từ nhưng vẫn được bày bán công khai tại chợ đầu mối Long Biên (P.Hồng Hà); đồng thời yêu cầu làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương và Ban quản lý chợ khi để xảy ra tình trạng này.

Hình ảnh hoa quả nhập khẩu không rõ nguồn gốc được bày bán công khai tại chợ đầu mối Long Biên ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Trả lời chất vấn, Chủ tịch UBND P.Hồng Hà Lê Hồng Thắng cho biết, tại chợ Long Biên, 100% hộ kinh doanh đã ký cam kết và khoảng 400 hộ cam kết không bán hàng giả, hàng lậu.

Lý giải về hình ảnh các quầy hàng không xuất trình được giấy tờ nguồn gốc, xuất xứ trong phóng sự được trình chiếu, ông Thắng nhận định đây chủ yếu là lao động bán hàng thuê nên không được chủ quầy bàn giao giấy tờ để xuất trình kịp thời.

Thời gian tới, phường sẽ yêu cầu các chủ hàng phải để sẵn các giấy tờ ở cửa hàng để khi có lực lượng chức năng kiểm tra, yêu cầu giấy tờ "là phải có".

Trưởng Ban Quản lý chợ P.Hồng Hà Vũ Quốc Hưng phân trần rằng, do phóng sự được thực hiện vào ban ngày, là thời điểm các hộ bán lẻ hoạt động và đa số là người làm thuê nên họ trả lời "mang tính chất vô trách nhiệm".

Trưởng Ban Quản lý khẳng định về cơ bản hàng hóa lưu thông qua chợ đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đặc biệt là hàng nhập khẩu của các chủ buôn lớn vào ban đêm.

Trước sự trả lời vòng vo của Ban Quản lý chợ P.Hồng Hà, Chủ tịch HĐND TP.Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà cho rằng cách ông Hưng trả lời là "chưa rõ trách nhiệm".

Do đó, bà Hà đề nghị Trưởng Ban Quản lý chợ P.Hồng Hà nghiêm túc rút kinh nghiệm và tập trung rà soát lại các trường hợp buôn bán không có hóa đơn, chứng từ như phóng sự đã nêu.