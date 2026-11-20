Những ngày qua, phường Chánh Hưng tổ chức các hội nghị công bố kế hoạch thu hồi đất để thực hiện các dự án chỉnh trang đô thị, di dời nhà ven kênh quy mô lớn.

Trong đó, dự án chỉnh trang đô thị khu vực bờ nam kênh Đôi là một trong những công trình di dời nhà ven kênh có quy mô lớn nhất TP.HCM từ trước đến nay. Toàn tuyến dài khoảng 8,8 km, từ cầu Rạch Ông đến hết bờ nam kênh Đôi, đi qua 2 phường Chánh Hưng và Bình Đông.

Dự án được chia thành 4 đoạn độc lập, với tổng vốn đầu tư gần 49.000 tỉ đồng từ ngân sách thành phố. Ước tính, khoảng 6.161 trường hợp phải di dời, trong đó 5.807 trường hợp giải tỏa toàn bộ và 354 trường hợp giải tỏa một phần.

Những căn nhà lụp xụp phía bờ nam kênh Đôi (đoạn qua phường Chánh Hưng, TP.HCM) ẢNH: SỸ ĐÔNG

Riêng địa bàn phường Chánh Hưng có 2 dự án thành phần, gồm đoạn 1 từ cầu Rạch Ông đến cầu Mật và đoạn 2 từ cầu Mật đến cầu Hiệp Ân với tổng chiều dài khoảng 3,3 km, di dời gần 2.900 hộ dân, tổng vốn đầu tư gần 20.500 tỉ đồng. Ngoài việc xây kè dọc kênh, đường Phạm Thế Hiển cũng được mở rộng lên 30 m cùng hệ thống thoát nước, cây xanh, chiếu sáng và công viên dọc tuyến.

Người dân quan tâm phương án bồi thường, tái định cư

Tại các hội nghị công bố kế hoạch thu hồi đất, bên cạnh sự đồng tình với chủ trương chỉnh trang đô thị, nhiều người dân cũng đặt câu hỏi về chính sách bồi thường, nơi ở mới và phương án ổn định sinh kế sau di dời.

Ông Nguyễn Mạnh Tùng, ở đường Phạm Thế Hiển, cho biết gia đình và nhiều hộ dân hiểu rằng dự án chỉnh trang bờ nam kênh Đôi mang lại lợi ích chung, giúp cải thiện môi trường sống và diện mạo đô thị. Tuy nhiên, đối với những hộ thuộc diện giải tỏa trắng, nhà đất không chỉ là tài sản mà còn gắn với sinh kế, hoạt động kinh doanh và sự ổn định của cả gia đình.

Người dân trong hẻm 1220 Phạm Thế Hiển (phường Chánh Hưng, TP.HCM), khu vực thuộc diện giải tỏa ẢNH: SỸ ĐÔNG

Vì vậy, ông Tùng mong muốn địa phương sớm thông tin cụ thể phương án tái định cư, người dân được bố trí nền đất hay căn hộ, vị trí ở đâu, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đã hoàn thiện hay chưa, đặc biệt là hệ thống điện, nước, trường học, cơ sở y tế.

Đối với những hộ vừa ở vừa kinh doanh, nguyện vọng là được bố trí tái định cư gần nơi ở cũ để có thể tiếp tục hoạt động sản xuất, kinh doanh, duy trì nguồn thu nhập và từng bước ổn định cuộc sống.

Trao đổi với Báo Thanh Niên, ông Ngô Văn Được, Phó chủ tịch UBND phường Chánh Hưng, cho biết sau các hội nghị thông tin, lấy ý kiến, phường sẽ thông báo thu hồi đất đến từng hộ dân, tổ chức điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng. Tiếp đó, các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sẽ được xây dựng, niêm yết công khai tại trụ sở UBND phường và khu dân cư để người dân theo dõi, đóng góp ý kiến.

Ông Ngô Văn Được, Phó chủ tịch UBND phường Chánh Hưng (TP.HCM), cho biết phường đang tập trung nhân lực cho công tác bồi thường nhà ven kênh ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo kế hoạch dự kiến, phường tập trung triển khai công tác thẩm định, phê duyệt và chi trả bồi thường, hỗ trợ, tái định cư từ tháng 12.2026 đến hết quý 1/2027, gắn với tiến độ chung của thành phố.

Xây chung cư 1.400 căn phục vụ di dời nhà ven kênh

Về tái định cư, Phó chủ tịch UBND phường Chánh Hưng cho biết phường đang rà soát nhu cầu của từng hộ, kết nối quỹ nhà tái định cư của Nhà nước, đồng thời làm việc với các chủ đầu tư nhà ở thương mại tại khu vực lân cận để tìm thêm lựa chọn phù hợp. Mục tiêu là tạo điều kiện để người dân có thể tiếp cận nơi ở mới với chính sách giá và phương thức thanh toán phù hợp.

Đáng chú ý, phường đang phối hợp các sở, ngành đề xuất chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu tái định cư tại số 400 Nguyễn Duy, với quy mô dự kiến khoảng 1.400 căn hộ. Nếu các thủ tục được hoàn tất theo kế hoạch, công trình có thể khởi công trong năm 2027 và bàn giao vào năm 2028.

Chuyên viên Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng giải đáp những thắc mắc của người dân khi di dời ẢNH: SỸ ĐÔNG

Với khối lượng công việc lớn khi cùng lúc triển khai 4 dự án di dời nhà ven kênh, phường đang rà soát, sắp xếp và tăng cường nhân lực cho các bộ phận chuyên môn, nhất là lĩnh vực hạ tầng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường. Dự kiến, từ tháng 12.2026 đến hết quý 1/2027, phường Chánh Hưng sẽ bước vào đợt cao điểm triển khai bồi thường.

"Tiến độ dự án rất quan trọng, nhưng sự đồng thuận và quyền lợi của người dân còn quan trọng hơn", ông Được nhấn mạnh. Theo lãnh đạo phường Chánh Hưng, chỉnh trang đô thị không chỉ là thay đổi diện mạo thành phố mà còn phải hướng đến cuộc sống tốt hơn cho người dân.

Người dân có thể vay tín chấp đến 500 triệu đồng

Một trong những chính sách hỗ trợ đang được phường Chánh Hưng triển khai là kết nối ngân hàng thương mại của Nhà nước cho vay tín chấp với các hộ thuộc diện giải tỏa.

Ông Trần Đức Thịnh, Trưởng phòng Khách hàng cá nhân, Agribank chi nhánh Bắc TP.HCM, cho biết ngân hàng phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng xây dựng chương trình cho vay không cần tài sản bảo đảm, với hạn mức từ 10 - 500 triệu đồng.

Người dân có thể sử dụng khoản vay để khám chữa bệnh, sửa nhà, thuê nhà, mua sắm phương tiện, đóng học phí và trang trải các nhu cầu thiết yếu trong thời gian chờ nhận tiền bồi thường.

Dự kiến tháng 3.2027, phường Chánh Hưng sẽ hoàn thành thu hồi đất, bàn giao mặt bằng để cải tạo bờ nam kênh Đôi ẢNH: SỸ ĐÔNG

Về quy trình, khi người dân liên hệ, ngân hàng gửi văn bản đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Chánh Hưng xác nhận thông tin của hộ dân, địa chỉ nhà đất thuộc diện thu hồi, số tiền bồi thường dự kiến và thời gian dự kiến chi trả. Đây là cơ sở để ngân hàng tiếp nhận hồ sơ, thực hiện các bước thẩm định khả năng trả nợ và xem xét cho vay.

Sau khi ngân hàng chấp thuận, người dân mở tài khoản tại Agribank và được giải ngân theo khoản vay đã được phê duyệt. Nguồn trả nợ dự kiến là tiền bồi thường khi Nhà nước chi trả. Khi nhận tiền bồi thường, người dân thanh toán khoản vay, số tiền còn lại tiếp tục sử dụng cho các nhu cầu khác hoặc gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Ông Thịnh cho biết chỉ trong 2 ngày đầu triển khai chính sách mới, ngân hàng đã nhận được thông tin của hơn 20 trường hợp quan tâm. Với những hồ sơ có đủ thông tin xác nhận và đáp ứng điều kiện thẩm định, thời gian hoàn tất thủ tục và giải ngân dự kiến trong vòng 3 ngày. Ngân hàng dự kiến giải ngân cho một số hộ đầu tiên vào tuần sau.