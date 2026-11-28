Trở lại sàn diễn Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2026, Lê Minh Ngọc giới thiệu bộ sưu tập In a Blink of an Eye - như một cuộc đối thoại giữa vẻ đẹp, cảm xúc và thời gian. Khoảnh khắc có thể vụt qua chỉ trong một cái chớp mắt, nhưng dư âm của cái đẹp đôi khi đủ sức vượt lên giới hạn của thời gian. Từ ý niệm ấy, bộ sưu tập khắc họa chân dung người phụ nữ đương đại bằng sự giao thoa giữa những sắc thái tưởng chừng đối lập: mềm mại nhưng không mong manh, mạnh mẽ mà vẫn đầy nữ tính.

Sự trở lại của Phương Oanh

Diễn viên Phương Oanh khoe những bước catwalk tự tin khi đảm nhận vai trò kết màn. Sau khi sinh con, cô nhanh chóng lấy lại vóc dáng thon thả Ảnh: BTC

Đáng chú ý, góp mặt trong vai trò vedette của bộ sưu tập này là diễn viên Phương Oanh. Đây là lần hiếm hoi cô tái xuất sàn diễn sau quãng thời gian tập trung cho công việc đóng phim. Sao nữ Quỳnh búp bê diện thiết kế jumpsuit đỏ rực xuyên thấu, đính kết lấp lánh, ôm trọn đường cong cơ thể. Cô tự tin sải bước trong sự cổ vũ của dàn khách mời có mặt tại sự kiện.

Chia sẻ về màn xuất hiện này, Phương Oanh cho biết: “Cũng rất lâu rồi tôi mới sải bước trên sàn diễn thời trang, lại không được tập sân khấu vì đảm bảo yếu tố bí mật, nên thật sự bỡ ngỡ và có chút hoang mang, nhất là khi sân khấu có bậc thang. Đến khi đèn xuống, nhạc lên, tôi bước ra với duy nhất một suy nghĩ: Phải trình diễn thật tốt để sau cho các con còn ngắm”.

Phương Oanh cùng nhà thiết kế Lê Minh Ngọc trong khoảnh khắc chào kết Ảnh: BTC

Ngoài Phương Oanh, show diễn còn có sự góp mặt của rapper - á hậu Pháo cùng dàn người mẫu bước ra từ Vietnam's Next Top Model 2025 như Lại Mai Hoa, Vũ Mỹ Ngân, Giang Phùng... hay dàn thí sinh của The Face Vietnam 2026 như Đỗ Hoàng Sơn, Trần Hoàng Sơn, Hồng Linh...

Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên, sàn diễn của CEM đã được khuấy động bởi sự xuất hiện đầy cuốn hút của rapper - á hậu Pháo trong thiết kế bodysuit đen xuyên thấu đầy táo bạo. Ngoài hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, gần đây, cô gây chú ý khi giành danh hiệu á hậu tại một cuộc thi nhan sắc Ảnh: NVCC

Lại Mai Hoa nổi bật trong thiết kế đầm đỏ cổ yếm đính lông vũ phối găng tay dài đồng điệu. Cô là gương mặt quen thuộc tại các sàn diễn thời trang sau khi giành danh hiệu quán quân Vietnam's Next Top Model 2025 Ảnh: BTC

Chiều cao hơn 1,8 m cùng vóc dáng mảnh mai giúp Vũ Mỹ Ngân chinh phục nhiều sàn diễn trong nước. Trong bộ sưu tập lần này, á quân Vietnam's Next Top Model 2025 được nhà thiết kế gửi gắm trang phục đầm vàng đồng đính kết lấp lánh kết hợp chân váy voan bay bổng Ảnh: BTC

Milan và Hồng Linh mang đến hai sắc thái đối lập khi diện trang phục từ nhà Lê Minh Ngọc. Nếu như Milan quyến rũ trong thiết kế váy đỏ xẻ sâu thì học trò Anh Thư lại toát lên vẻ quyền lực trong bộ trang phục đen đính kết lông vũ Ảnh: BTC

Á quân Vietnam's Next Top Model 2025 Giang Phùng khoe thần thái sắc lạnh trong thiết kế đầm đuôi cá đen cúp ngực đính kết tinh xảo Ảnh: BTC