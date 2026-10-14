Phường Tân Hòa xây dựng khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em

Ngày 14.10, Đảng ủy phường Tân Hòa (TP.HCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng, đồng thời tuyên dương 34 tập thể và 7 cá nhân tiêu biểu trong phong trào "Dân vận khéo" năm 2026.



Trong các mô hình hướng về cơ sở, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Tân Hòa triển khai "Khu nhà trọ an toàn cho phụ nữ và trẻ em - Vì một cộng đồng không ma túy", gắn công tác vận động quần chúng với xây dựng môi trường sống an toàn.

Cùng với mô hình này, địa phương vận động người dân lắp đặt camera an ninh, xây dựng tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy. Hội Cựu chiến binh phường duy trì mô hình "Vòng tay đồng đội", hỗ trợ hội viên khó khăn.

Năm 2026, công tác dân vận của phường Tân Hòa bám sát phương châm "gần dân, lắng nghe và vì dân phục vụ", gắn với các nhiệm vụ chỉnh trang đô thị, chuyển đổi số, bảo đảm an sinh xã hội.

Các phong trào "Tân Hòa muôn sắc hoa", "Khu phố xanh - Tân Hòa sạch đẹp" được duy trì tại khu dân cư. Qua 64 đợt ra quân, hơn 8.000 lượt cán bộ, đảng viên, đoàn viên và người dân tham gia, góp phần xây dựng tuyến hẻm xanh, sạch, đẹp, nâng cao ý thức tự quản trong cộng đồng.

Các cá nhân, tập thể được tuyên dương trong phong trào "Dân vận khéo" năm 2026 của phường Tân Hòa ẢNH: T.L

Trong chăm lo đời sống, quỹ "Vì người nghèo" vận động được hơn 611 triệu đồng. Toàn phường phối hợp trao 2.963 phần quà, tổng trị giá hơn 2,1 tỉ đồng, hỗ trợ gia đình chính sách, học sinh và các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động dân vận còn gắn với chuyển đổi số thông qua các mô hình "Tiếng nói của bạn - Trách nhiệm của chúng tôi", "Cà phê chuyển đổi số", "Lan tỏa giá trị - Kết nối niềm tin".

Mô hình "Đồng hành cùng người dân phường Tân Hòa chuyển đổi số" do Agribank Chi nhánh Tân Bình thực hiện đã hỗ trợ mở và phát triển 496 tài khoản, giúp người dân, hộ kinh doanh và người cao tuổi tiếp cận tiện ích số.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phan Lê Huy Hoàng, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tân Hòa, ghi nhận nỗ lực của hệ thống chính trị trong huy động sức dân, triển khai các hoạt động tại cơ sở.

Tuy nhiên, ông Hoàng nhìn nhận việc đăng ký mô hình ở một số nơi còn chung chung, có nội dung trùng lặp với nhiệm vụ chuyên môn, chưa làm rõ sản phẩm đầu ra và khả năng nhân rộng.

Định hướng năm 2027, ông Hoàng yêu cầu phong trào thi đua tập trung vào những việc khó, việc mới, bám sát quan điểm "Dân là gốc", góp phần củng cố niềm tin của người dân.

Mỗi mô hình phải bảo đảm "rõ việc, rõ đối tượng, rõ cách làm, rõ kết quả, rõ khả năng duy trì và nhân rộng". Việc đánh giá, công nhận điển hình phải tránh chạy theo số lượng, khắc phục tính hình thức, lấy hiệu quả thực tế và sự đồng thuận của người dân làm thước đo.