Phương Tây chuyển trọng tâm từ viện trợ sang sửa chữa vũ khí cho Ukraine

Trang Politico dẫn lời một quan chức Lầu Năm Góc cho biết trọng tâm hỗ trợ từ phương Tây đối với Ukraine vào lúc này đã được chuyển từ viện trợ sang sửa chữa và bảo dưỡng trang thiết bị quân sự.

Ngay cả trước khi Ukraine phát động phản công vào mùa hè này, các đồng minh đã lo rằng những nỗ lực duy trì hoạt động cho các thiết bị được viện trợ đang tụt hậu so với nhu cầu trên chiến trường. Vào lúc này, nhu cầu sửa chữa để đưa các thiết bị này quay trở lại cuộc chiến thậm chí còn trở nên cấp bách hơn.

Ông William LaPlante, quan chức phụ trách công tác mua sắm vũ khí của Lầu Năm Góc, đang dẫn đầu một nhóm công tác gồm 22 quốc gia do Mỹ, Ba Lan và Anh dẫn đầu mà một trong những nhiệm vụ chính là triển khai kế hoạch đảm bảo các thiết bị hiện đại trị giá hàng tỉ USD hoạt động tốt để Kyiv có thể tiếp tục phản công.

Tỷ lệ sẵn sàng của thiết bị là mối quan tâm lớn đối với Kyiv kể từ đầu chiến sự. Nga có các kho dự trữ lớn và có thể đưa đến chiến trường hầu như bất kỳ lúc nào. Ngược lại, Ukraine đang chật vật với các thiết bị hàng chục năm tuổi từ thời Liên Xô.

Nếu các vũ khí bị hư hại nghiêm trọng, Kyiv chỉ có thể trông chờ vào sự trợ giúp từ bên ngoài như Ba Lan và Cộng hòa Czech. Điều này đặc biệt nguy hiểm bởi vũ khí được vận chuyển đi rất xa, làm tăng nguy cơ bị Nga phát hiện.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ Ukraine vẫn đang gặp một số vấn đề. Kế hoạch thành lập một trung tâm sửa chữa chung ở Ba Lan dành cho xe tăng Leopard 2 của Ukraine đã thất bại do bất đồng về chi phí giữa Ba Lan và Đức.

Chính phủ Anh đã thành công hơn khi hành động đơn phương, ký một thỏa thuận trị giá 60 triệu USD (1,41 nghìn tỉ đồng) với công ty quốc phòng Babcock của nước này trong tháng 7, để sửa chữa xe tăng Challenger 2 và các phương tiện chiến đấu khác được chuyển cho Ukraine.

Anh đem xe tăng Nga về nghiên cứu

Ông LaPlante cho biết Mỹ cũng đã dịch hơn 700 hướng dẫn kỹ thuật sử dụng các hệ thống vũ khí sang tiếng Ukraine và đã vận động nhiều công ty quốc phòng trên toàn cầu hỗ trợ về mặt kỹ thuật cho các hệ thống.

Nhóm công tác cũng đang tổ chức một loạt phiên họp với các công ty quốc phòng của Mỹ và châu Âu để hiểu thêm những gì họ có thể làm để giúp đỡ cả trong ngắn hạn và dài hạn, đặc biệt tập trung vào cách sản xuất đạn pháo, loại vũ khí Ukraine đang tiêu hao nhanh chóng.

Trước đó, tờ The New York Times hôm 15.7 đưa tin quân đội Ukraine đã mất 20% số xe tăng và xe bọc thép được tung ra trận chỉ sau hai tuần đầu tiên của cuộc phản công. Do đó, các chỉ huy Ukraine quyết định tạm dừng để chuyển sang cách tiến chậm, ít phương tiện bọc thép trực tiếp đột phá, và tổn thất sau đó giảm còn 10%.