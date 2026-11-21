Ngày 21.11, tại Bến xe Miền Tây (TP.HCM), Công ty cổ phần xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines) tổ chức lễ ra mắt "Lần đầu tiên thị trường vận tải hành khách liên tỉnh có xe giường nằm thuần điện EV", đồng thời công bố đưa 100 xe thuần điện KIMLONG99-EV do Công ty cổ phần Kim Long Motor Huế (KIM LONG MOTOR) sản xuất vào khai thác trên 3 tuyến vận tải hành khách liên tỉnh.

Theo Phương Trang, đây là lần đầu tiên thị trường vận tải hành khách liên tỉnh có sự xuất hiện của xe giường nằm thuần điện. Dòng xe do doanh nghiệp Việt Nam nghiên cứu, sản xuất, đánh dấu bước chuyển mới trong quá trình ứng dụng công nghệ xe điện vào vận tải hành khách đường dài.

FUTA Bus Lines ra mắt xe giường nằm thuần điện tại Bến xe Miền Tây sáng 21.11 ẢNH: U.N

Xe giường nằm thuần điện chạy hơn 450 km/lần sạc

Tâm điểm của sự kiện là dòng xe giường nằm thuần điện KIMLONG99-EV, phiên bản 34 giường, do KIM LONG MOTOR nghiên cứu và sản xuất.

Dòng xe được trang bị động cơ điện kết hợp hệ thống pin BYD dung lượng 357 kWh, cho khả năng di chuyển hơn 450 km sau mỗi lần sạc.

Nhờ sử dụng hệ truyền động thuần điện, phương tiện không phát thải trực tiếp từ ống xả trong quá trình vận hành. Đồng thời, việc hạn chế tiếng ồn từ động cơ được kỳ vọng mang lại không gian yên tĩnh, nâng cao trải nghiệm của hành khách trên những chặng đường dài.

Phương Trang (FUTA Bus Lines) tổ chức lễ ra mắt "Lần đầu tiên thị trường vận tải hành khách liên tỉnh có xe giường nằm thuần điện EV" ẢNH: U.N

Trước đó, ngày 23.10, FUTA Bus Lines đã tiếp nhận lô 100 xe KIMLONG99-EV từ KIM LONG MOTOR. Trong giai đoạn đầu, toàn bộ 100 xe được phân bổ khai thác trên 3 tuyến liên tỉnh gồm Đà Lạt - TP.HCM, Cần Thơ - TP.HCM và Trà Ôn (Vĩnh Long) - TP.HCM.

Theo doanh nghiệp, việc lựa chọn các tuyến này được cân nhắc trên cơ sở yêu cầu tổ chức vận hành và khả năng đáp ứng của hạ tầng trạm sạc.

Đây cũng là bước thử nghiệm thực tế về tổ chức khai thác phương tiện thuần điện trên các tuyến liên tỉnh, qua đó từng bước tích lũy kinh nghiệm vận hành, hướng đến mở rộng ứng dụng công nghệ xe điện trong lĩnh vực vận tải hành khách.

Đội xe khách thuần điện được phân bổ trên các tuyến TP.HCM - Đà Lạt, TP.HCM - Cần Thơ và TP.HCM - Trà Ôn ẢNH: U.N

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Bùi Hòa An, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM đánh giá việc Phương Trang phối hợp KIM LONG MOTOR đưa xe giường nằm thuần điện KIMLONG99-EV vào khai thác là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình đổi mới phương tiện và chuyển đổi xanh của ngành vận tải hành khách.

"Vận tải hành khách liên tỉnh có những yêu cầu riêng về cự ly di chuyển, thời gian khai thác, khả năng vận hành liên tục và hạ tầng trạm sạc. Vì vậy, việc đưa xe giường nằm thuần điện vào vận hành thực tế sẽ tạo thêm cơ sở để đánh giá, hoàn thiện mô hình khai thác, từng bước thúc đẩy ứng dụng phương tiện xanh trong lĩnh vực vận tải liên tỉnh.

Sở Xây dựng TP.HCM ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Công ty Phương Trang và KIM LONG MOTOR trong việc nghiên cứu, đầu tư, đổi mới phương tiện, góp phần thúc đẩy xu hướng phát triển giao thông thân thiện với môi trường", ông An chia sẻ.

Để quá trình chuyển đổi này đạt hiệu quả thiết thực, ông An đề nghị doanh nghiệp tiếp tục quan tâm một số nội dung trọng tâm như: bảo đảm an toàn trong quá trình khai thác; tổ chức khai thác phù hợp với đặc thù vận tải liên tỉnh; lấy hành khách làm trung tâm...

Ông Bùi Hòa An (giữa), Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM tham quan xe khách thuần điện ẢNH: U.N

"Sở Xây dựng sẽ tiếp tục thực hiện chức năng quản lý theo thẩm quyền, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai hoạt động vận tải đúng quy định, góp phần thúc đẩy phát triển hệ thống giao thông xanh và bền vững.

Tôi tin tưởng rằng, với sự chủ động của doanh nghiệp, sự phát triển của khoa học công nghệ và sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước, quá trình chuyển đổi xanh trong lĩnh vực giao thông vận tải sẽ tiếp tục đạt được những kết quả tích cực", ông An nhấn mạnh.

Phó giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM mong muốn Công ty Phương Trang tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, tiên phong trong ứng dụng công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an toàn vận tải, cùng chung tay thực hiện mục tiêu phát triển giao thông xanh, hiện đại và bền vững.

Phương Trang mở rộng xe buýt điện tại Cần Thơ và Đà Lạt

Cùng với việc đưa xe giường nằm thuần điện EV vào khai thác liên tỉnh, Phương Trang tiếp tục mở rộng sử dụng phương tiện điện trong hệ thống vận tải hành khách công cộng.

Ngày 20.11, doanh nghiệp thực hiện chương trình chuyển đổi phương tiện sang xe buýt thuần điện tại thành phố Cần Thơ và Đà Lạt. Theo Phương Trang, đây là những tuyến buýt thuần điện đầu tiên tại 2 địa phương, góp phần hiện đại hóa hệ thống vận tải hành khách công cộng, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân và du khách.

Ông Đào Viết Ánh (trái), Tổng giám đốc Kim Long Motor và ông Phan Văn Hải, Tổng giám đốc Phương Trang - FUTA Bus Lines tại lễ ra mắt xe khách thuần điện ẢNH: U.N

Trước đó, FUTA Bus Lines phối hợp với Kim Long Motor triển khai hơn 1.500 xe buýt thuần điện phục vụ giao thông công cộng tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Không chỉ đầu tư phương tiện, Phương Trang cho biết đang hướng đến phát triển đồng bộ công nghệ pin, giải pháp sạc và hệ thống trạm sạc, tạo nền tảng hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng trong vận tải hành khách.

KIMLONG99-EV do KIM LONG MOTOR nghiên cứu và sản xuất, có phiên bản 34 giường, sử dụng pin BYD dung lượng 357 kWh ẢNH: U.N

Ông Phan Văn Hải, Tổng giám đốc Phương Trang - FUTA Bus Lines chia sẻ, việc đưa 100 xe khách giường nằm thuần điện KIMLONG99-EV vào khai thác là dấu mốc quan trọng trong hành trình đổi mới và phát triển của FUTA Bus Lines.

"Chúng tôi khẳng định việc chuyển đổi xanh không chỉ là đầu tư phương tiện hiện đại mà còn là quá trình thay đổi toàn diện về công nghệ, hạ tầng và phương thức vận hành. Với phương châm 'chất lượng là danh dự', Công ty Phương Trang sẽ tiếp tục đầu tư, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải Việt Nam", đại diện lãnh đạo FUTA Bus Lines nhận định.

Sau hơn 25 năm hoạt động trong lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ, Phương Trang xác định tiếp tục đầu tư, đổi mới phương tiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, gắn hoạt động kinh doanh với định hướng phát triển giao thông xanh, bền vững.