Ngày 16 và 17.11, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) ban hành 3 quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với các gói cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có hỗ trợ kinh phí hoạt động (xe buýt trợ giá).

Theo đó, Công ty cổ phần xe khách Phương Trang (FUTA Bus Lines) là đơn vị trúng thầu cả 3 gói, tương ứng 7 tuyến xe buýt số 19, 20, 56, 59, 69, 72 và 122. Tổng giá trúng thầu gần 1.055 tỉ đồng.

Theo các quyết định, cả 3 gói thầu đều được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng. Phương Trang đạt 91 điểm kỹ thuật ở mỗi gói thầu.

Phương Trang trúng thầu 7 tuyến xe buýt trợ giá tại TP.HCM, dự kiến đưa 211 xe vào hoạt động khai thác từ ngày 1.1.2027 ẢNH: SỸ ĐÔNG

211 xe buýt dự kiến hoạt động khai thác từ ngày 1.1.2027

Theo thông tin được cung cấp, Phương Trang sẽ đưa 211 xe vào hoạt động khai thác trên 7 tuyến xe buýt trợ giá tại TP.HCM từ ngày 1.1.2027.

Đáng chú ý, cả 3 gói thầu đều có thời gian thực hiện 60 tháng, bắt đầu từ ngày 1.1.2027 - 31.12.2031, tương đương 5 năm.

Các gói thầu được thực hiện theo loại hợp đồng đơn giá điều chỉnh, với chủ đầu tư là Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM.

Theo nội dung các quyết định, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng giao các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện những bước tiếp theo của quy trình đấu thầu. Các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu có hiệu lực kể từ ngày ký.