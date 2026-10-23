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    Phường trung tâm TP.HCM cải tạo 10 tuyến hẻm

    Sỹ Đông
    Sỹ Đông
    10 tuyến hẻm trên địa bàn phường Xuân Hòa (TP.HCM) sẽ được cải tạo, làm mới mặt đường, thay thế cống thoát nước để tạo diện mạo mới khang trang hơn.

    Sáng 23.10, UBND phường Xuân Hòa, TP.HCM tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo, sửa chữa 10 tuyến hẻm trên địa bàn với tổng chiều dài gần 1,7 km, vốn đầu tư 9,5 tỉ đồng từ ngân sách.

    Các tuyến hẻm này nằm trên đường Lý Chính Thắng, Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu, Trần Quốc Toản, Võ Văn Tần, Phạm Ngọc Thạch và Trương Quyền. Đơn vị thi công sẽ thực hiện các hạng mục sửa chữa, làm mới mặt đường, thay thế cống dọc, khuôn nắp có thép góc và hầm ga. Chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường Xuân Hòa.

    Phường trung tâm TP.HCM cải tạo 10 tuyến hẻm - Ảnh 1.

    Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa (TP.HCM) đề nghị đơn vị thi công làm tới đâu gọn tới đó

    ẢNH: SỸ ĐÔNG

    Ông Nguyễn Hùng Hậu, Chủ tịch UBND phường Xuân Hòa, cho biết việc cải tạo hẻm nhằm góp phần khắc phục tình trạng xuống cấp của hạ tầng giao thông trong khu dân cư, bảo đảm an toàn đi lại, cải thiện vệ sinh môi trường và tạo diện mạo đô thị khang trang, sạch đẹp hơn.

    Ông Hậu đề nghị chủ đầu tư phối hợp đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công và các cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp chặt chẽ, bảo đảm chất lượng công trình, tiến độ thi công, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Đặc biệt, việc thi công cần khoa học, hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

    "Đơn vị thi công phải làm nhanh, làm cuốn chiếu, làm tới đâu gọn tới đó, tránh dàn trải, đào lên nhiều lần", ông Hậu yêu cầu. 

    Phường trung tâm TP.HCM cải tạo 10 tuyến hẻm - Ảnh 3.

    Lãnh đạo phường Xuân Hòa thực hiện nghi thức khởi công cải tạo 10 tuyến hẻm

    ẢNH: SỸ ĐÔNG

    Lãnh đạo phường Xuân Hòa cũng mong muốn bà con tại các tuyến hẻm chia sẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị thi công; tích cực tham gia giám sát, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh để các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Sau khi công trình hoàn thành, người dân chung tay bảo quản, giữ gìn vệ sinh môi trường.

    Phường trung tâm TP.HCM cải tạo 10 tuyến hẻm - Ảnh 4.

    Tuyến hẻm 134/97 Lý Chính Thắng xuống cấp, sẽ được chỉnh trang trong đợt này

    ẢNH: SỸ ĐÔNG

    Phường trung tâm TP.HCM cải tạo 10 tuyến hẻm - Ảnh 5.

    10 tuyến hẻm xuống cấp ở phường Xuân Hòa được chỉnh trang có tổng chiều dài gần 1,7 km

    ẢNH: SỸ ĐÔNG

    Theo Chỉ thị 18/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM, trong 25 năm qua, người dân TP.HCM đã hiến khoảng 5,65 triệu m² đất, ước tính giá trị gần 11.000 tỉ đồng; đồng thời đóng góp gần 600 tỉ đồng để thực hiện hơn 8.000 công trình nâng cấp, mở rộng hẻm, đường. Những đóng góp này góp phần cải thiện hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới, nâng cao chất lượng môi trường sống.

    Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đề nghị từ nay đến năm 2030, các phường, xã, đặc khu phấn đấu nâng cấp, mở rộng ít nhất 10% tổng số tuyến đường, hẻm hiện trạng trên địa bàn; ưu tiên những tuyến hẻm rộng dưới 2 mét, tuyến kết nối hệ thống giao thông và khu vực có nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy.

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