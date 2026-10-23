Phường trung tâm TP.HCM tính nâng cấp chợ Đa Kao, sắp xếp lại hàng trăm sạp

Sáng 23.10, phường Tân Định tổ chức chương trình "Cà phê sáng - lắng nghe và chia sẻ", tạo không gian để lãnh đạo phường gặp gỡ, trực tiếp nghe ý kiến của người dân, khu phố và doanh nghiệp.

Tham dự chương trình có ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định; bà Dương Thị Hồng Gấm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường; ông Nguyễn Hải Quân, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường cùng đại diện các đơn vị, khu phố và doanh nghiệp.

Chợ Đa Kao được định hướng thành điểm du lịch

Tại buổi gặp gỡ, bà Phượng (khu phố 12, phường Tân Định), mong phường hỗ trợ sắp xếp khu vực chợ Đa Kao theo từng nhóm hàng để chợ sạch đẹp, văn minh hơn. Bà cũng phản ánh đường Trương Hán Siêu đã xuống cấp, có đoạn lồi lõm, sụp lún, ảnh hưởng việc đi lại.

Ông Nguyễn Phước Thành, Phó trưởng phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị phường Tân Định, cho biết phường đã giao các đơn vị liên quan xây dựng phương án khai thác chung chợ Tân Định và chợ Đa Kao, đồng thời sắp xếp lại ngành hàng, khu vực bán hàng.

Theo ông, phương án sắp xếp ngành hàng gồm: khu bán thực phẩm tươi sống, rau củ quả và hàng mỹ nghệ..., đang được chuẩn bị.

Ông Nguyễn Phước Thành trả lời kiến nghị của người dân ẢNH: UYỂN NHI

Về đường Trương Hán Siêu, ông Thành cho biết công trình cống và mặt đường được đầu tư năm 2014. Phòng chuyên môn sẽ phối hợp rà soát hệ thống cống; nếu còn sử dụng được, địa phương sẽ thông cống, sửa chữa và nâng cấp mặt đường, đồng thời đưa vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ tịch UBND phường Tân Định Nguyễn Hải Quân cho biết phường đang tập trung kêu gọi đầu tư để thay đổi tình hình kinh doanh tại chợ Đa Kao. Theo ông, hoạt động mua bán hiện tập trung nhiều ở khu vực đường Trương Hán Siêu, trong khi nhiều sạp bên trong chợ đóng cửa hoặc kinh doanh khó khăn.

"Chợ Đa Kao sắp tới sẽ định hướng để đầu tư phát triển", ông Quân nói, đồng thời cho biết địa phương mong muốn chợ đáp ứng tốt hơn nhu cầu thương mại và trở thành một sản phẩm du lịch trong chuỗi du lịch của khu vực.

Ông Nguyễn Hải Quân, Chủ tịch UBND phường Tân Định phát biểu tại chương trình "Cà phê sáng - lắng nghe và chia sẻ" ẢNH: UYỂN NHI

Tại buổi gặp gỡ, đại diện doanh nghiệp khu phố 12 cũng chia sẻ tình hình kinh doanh khó khăn do sức mua giảm, chi phí tăng và lãi suất vay cao.

Mở khung giờ khám sức khỏe ngoài giờ cho người lao động

Một nội dung khác được người dân phản ánh là việc vận động khám sức khỏe toàn dân. Phó chủ tịch UBND phường Tân Định Đỗ Thị Ánh Tuyết cho biết phường và công an đã rà soát số người đang cư trú thực tế để xác định số lượng cần vận động khám. Với người cao tuổi trên 60 tuổi chưa thể đến trạm y tế, phường sẽ tổ chức khám tại nhà khi khu phố lập danh sách và thông tin cho trạm.

Bà Đỗ Thị Ánh Tuyết phát biểu tại chương trình ẢNH: UYỂN NHI

Đối với người lao động tự do như: tài xế xe ôm, người bán hàng hoặc những người phải làm việc trong giờ hành chính, Trạm y tế phường Tân Định bố trí thêm khung giờ khám ngoài giờ vào thứ sáu hằng tuần, từ 17 - 19 giờ.

Chủ tịch UBND phường Tân Định Nguyễn Hải Quân cho biết địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với khu phố và doanh nghiệp chăm lo an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán 2027.

Ông Lê Đức Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Định (thứ 4 từ trái qua) tham dự chương trình "Cà phê sáng - lắng nghe và chia sẻ" ẢNH: UYỂN NHI

Sau khi trực tiếp lắng nghe các kiến nghị tại chương trình, lãnh đạo phường Tân Định cùng các đơn vị liên quan đã đi khảo sát thực tế một số khu vực được người dân phản ánh để xem xét hướng xử lý.